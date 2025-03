Serie A, con Tudor la Juventus è favorita per il quarto posto

Esonerato Thiago Motta dalla guida della squadra, la Juventus ha puntato sul allenatore Igor Tudor. La scelta di cambiare panchina è arrivata dopo settimane di risultati deludenti che hanno messo la squadra sotto pressione, con la Juventus che ha visto allontanarsi il sogno di tornare protagonista in Champions League e in Coppa Italia. La sconfitta con l'Atalanta e quella contro la Fiorentina, accompagnate da prestazioni altalenanti e difficoltà evidenti, hanno portato i vertici bianconeri, con Cristiano Giuntoli e John Elkann in prima linea, a rivedere il progetto tecnico e prendere una decisione forte e significativa.

La Juventus non è più in grado di permettersi un altro passo falso, soprattutto considerando l'importanza della qualificazione alla Champions League, traguardo fondamentale per mantenere il prestigio europeo e, non da ultimo, per ragioni economiche. I risultati ottenuti da Motta, purtroppo, non sono riusciti a risollevare le sorti della squadra, e il rapporto tra il tecnico e alcuni giocatori non ha fatto altro che alimentare un clima poco sereno all'interno dello spogliatoio. Il richiamo all’esperienza di un allenatore dal grande carisma come Igor Tudor, ex bianconero durante gli anni di gloria, è stato visto come una mossa necessaria per dare una scossa alla squadra.

Igor Tudor, che subentra in corsa per l’ottava volta in carriera, conosce bene la mentalità della Juventus e il peso della maglia bianconera, avendola indossata da giocatore in un periodo che ha visto il club ai vertici del calcio mondiale. La sua determinazione e la sua grinta potrebbero essere la chiave per scuotere il gruppo e dare una nuova linfa vitale alla squadra. Il croato porta con sé un atteggiamento diretto, senza fronzoli, e la volontà di dimostrare di essere all'altezza di una panchina così prestigiosa. La sua forza comunicativa e la sua capacità di motivare potrebbero riuscire a risvegliare quella determinazione che spesso è mancata negli ultimi tempi alla squadra, oltre a rivitalizzare quei giocatori finiti ai margini come Vlahovic.

La Juventus, al momento al quinto posto in classifica, è in una situazione delicata, con l'obiettivo del quarto posto ancora alla portata. La squadra bianconera è a soli pochi punti di distanza dal Bologna, che però ha un calendario ricco di sfide difficili, tra cui proprio quella contro la Vecchia Signora. Con l’arrivo di Tudor, la quota per il quarto posto della Juventus è scesa significativamente a 1.75. Il Bologna, pur avendo una posizione vantaggiosa, è tutt'altro che tranquillo, con una quota che è stata fissata a 4.00. La squadra rossoblù, pur avendo impressionato finora, dovrà affrontare sfide cruciali che potrebbero compromettere il suo cammino. La Lazio, che segue in classifica, ha una quota di 5.00, ma anche i biancocelesti sono un po’ più lontani soprattutto per i risultati altalenanti dell’ultimo mese e l’ultima pesante sconfitta al Dall’Ara. Inseguono a una distanza maggiore squadre come la Roma, quotata a 8.50 nonostante l’ottimo momento con Ranieri, il Milan (11.70) e la Fiorentina (15.00).

Il campionato entra dunque in una fase decisiva, e con Tudor in panchina, la Juventus spera di poter riaccendere la propria corsa verso la Champions, mentre le altre squadre dovranno fare i conti con la pressione di una stagione che si avvicina rapidamente alla sua conclusione. La Juventus ha un allenatore che incarna il dna del club e potrebbe essere proprio lui a fare la differenza, a condurre la squadra verso un posto tra le prime quattro e, magari, a rilanciare il progetto bianconero a livello nazionale ed europeo.