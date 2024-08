Serie A, Fonseca e De Rossi già in discussione: le quote dei possibili esoneri

Non sono mancate le sorprese anche nella seconda giornata di Serie A, in attesa dei posticipi e dell'impegno della Juventus di Thiago Motta sul campo del Verona. Il Milan pre-match era bancato a 1.60 con il Parma oltre quota 5.00, ma a festeggiare sono stati proprio gli emiliani. Sorprese anche ad Udine e Torino: l'Udinese, che era bancato a 3.40, ha superato la favorita Lazio a 2.30, queste simili anche per il Toro di Vanoli contro l'Atalanta. La Roma di De Rossi, pre-match, era addirittura bancata a 1.45 contro la quota 7.50 dell'Empoli. Il colpaccio dei toscani mette già in discussione De Rossi, così come Fonseca in casa Milan.

Sono già crollate le quote del possibile esonero dei due allenatori. Sia Fonseca sia De Rossi, infatti, sono bancati a 5.00, con due big match all'orizzonte, Juventus-Roma e Lazio-Milan. Stessa quota anche per Baroni nonostante la vittoria all'esordio contro il Venezia. Cambia anche l'antepost per lo Scudetto: il Milan di Fonseca è salito a quota 9.00 dopo le prime due giornate, con l'Inter di Inzaghi sempre grande favorita sotto a quota 2.00. La prima inseguitrice è ad oggi la Juventus, bancata a 4.00, con il Napoli di Conte a 11.00.