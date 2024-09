Serie A: Inter e Juve favorite a Monza ed Empoli

Torna la Serie A dopo la prima pausa per le Nazionali della nuova stagione. Si riparte con Inter e Juventus subito in vetta alla classifica insieme alle sorprese Udinese e Torino. I bianconeri saranno impegnati sul campo dell'Empoli e scendono in campo da favoriti: la vittoria della squadra di Thiago Motta è bancata dai bookmakers a 1.70. Ad oltre quota 5.00, invece, il successo dei toscani. La vittoria dell'Inter sul campo del Monza è invece bancata a 1.40.

Sulla carta, l'impegno più semplice è quello del Milan di Fonseca, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I rossoneri sono bancati a 1.30 sul Venezia, con la squadra ospite a quota 9.00. A 5.75 il segno X per il match di San Siro. Infine, sono attese da trasferte piuttosto impegnative Roma e Napoli. Entrambe le formazioni sono favorite rispettivamente contro Genoa e Cagliari, ma a quote piuttosto interessanti: il 2 dei giallorossi è bancato a 2.25 con il Genoa a 3.25, la quota della squadra di Conte si trova a 1.80.