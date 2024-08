Serie A: Inter in testa tra le favorite per lo scudetto, Juve e Napoli inseguono da vicino

La prima giornata di Serie A è stata archiviata, portando con sé sia conferme sia sorprese nella corsa allo scudetto. Nonostante il pareggio contro il Genoa, l’Inter continua ad essere considerata la principale favorita per la conquista del titolo. I nerazzurri, campioni in carica, mantengono solide possibilità di confermare il tricolore, con una quota che si attesta a 1,80.

Subito dietro l’Inter, la Juventus si fa spazio dopo un esordio devastante contro il Como. Grazie alla prestazione di Vlahovic e compagni, la distanza dai rivali storici si è leggermente ridotta, con la vittoria dello scudetto che ora è quotata a 4,50.

Il Napoli, nonostante un inizio difficile a Verona, si colloca al terzo posto tra le squadre favorite. L'allenatore Antonio Conte è ancora in attesa di rinforzi dal mercato, ma mantiene alta l'ambizione di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi ex club. Il quarto scudetto per i partenopei è quotato a 6,00.

Il Milan, che ha esordito con un mezzo passo falso in casa contro il Torino, rimane stabile in quarta posizione. Con Alvaro Morata fuori fino alla prossima sosta, l'allenatore Fonseca punta a un riscatto immediato nella trasferta di Parma. La vittoria del tricolore, che significherebbe la conquista della seconda stella, è quotata a 7,50. Le altre squadre pretendenti al titolo sono tutte offerte a quote più alte, con l'Atalanta a 20, la Roma a 25 e la Lazio di Baroni, la cui vittoria pagherebbe 50 volte la posta.