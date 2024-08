Totocalcio, dopo un mese e mezzo torna la schedina con il nuovo campionato

Con il via della stagione calcistica sempre più vicino è pronto a tornare anche il Totocalcio, gioco amatissimo dagli italiani e che farà loro buona compagnia fino all’ultima giornata dei principali campionati europei.

Dopo un mese e mezzo di pausa, la schedina più amata dagli italiana è pronta a fare il suo ritorno. Andando indietro di quasi due mesi, l'ultima schedina è stata giocata nel fine settimana del 23-26 giugno, ovvero in occasione della terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 in Germania.

Ora, con il ritorno del Totocalcio, ci sarà anche un doppio jackpot in occasione del concorso del 17 e 19 agosto: quello per il ’13’ da 32.364 euro, mentre per chi centrerà il ’11’ l'ammontare sarà di 41.187 euro. Le partite su cui sarà possibile scommettere saranno quelle relative ai campionati di Serie A, Serie B, Premier League e Liga spagnola.