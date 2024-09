Derby di Madrid, equilibrio tra Atletico e Real: Blancos leggermente favoriti

La Liga spagnola vivrà una delle sue partite più attese e appassionanti dell'anno. Domenica sera al Civitas Metropolitano alle ore 21:00 andrà in scena il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid (ottava giornata di campionato). Colchoneros contro Blancos, una sfida senza tempo e carica di passione.

Negli ultimi 20 confronti diretti c'è da registrare un sostanziale equilibrio, con il Real che è avanti non di molto con 8 vittorie. Sette i pareggi, mentre 5 sono state le affermazioni dell'Atletico. Nel 2024 si è disputato già un derby di Madrid, quello valevole per il ritorno in campionato. Al Santiago Bernabéu la partita si chiuse con il risultato di 1-1: a Brahim Diaz per i Blancos rispose Marcos Llorente per i Colchoneros.

In classifica, al momento, comanda il Barcellona di Flick a punteggio pieno con 21 punti in 7 partite. Seguono proprio le due madrilene, Real a 17 e Atletico a 15. In caso di vittoria degli uomini del Cholo Simeone sarà sorpasso ai rivali cittadini. Un successo della squadra di Carlo Ancelotti vale un evidente allungo sui biancorossi.

Secondo i bookmakers, il Real è leggermente da preferire nel derby di domenica sera. Blancos avanti a 2.45, con l'1 dell'Atletico a 2.75 e il pareggio che vale 3.45. L'Over 2,5 (1.68) favorito sull'Under 2,5 (2.05). Il Goal (1.55) in vantaggio sul NoGoal (2.30). Ci saranno già almeno due gol nel primo tempo? Opzione che una quota ben oltre la pari a 2.50.

Più di 9 calci d'angolo nel match è dato a 1.83. L'Over 1,5 ospite viene offerto a 2.05. Ci sarà un'autorete nel derby di Madrid? La giocata vale quota 8.00. Un rigore fischiato durante il match è offerto a 2.65, espulsione sì a 3-25. L'1-2 risultato esatto vale 10.46, il 2-1 a 11.06. Julian Alvarez a segno per l'Atletico a 3.00, un gol di Vinicius in casa Real è offerto a 2.75.