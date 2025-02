L'EuroMillions fa felice l'Irlanda, a Wexford vinti 500.000 euro

Nella contea di Wexford in Irlanda è stato centrato un premio da 500.000 euro in occasione dell'estrazione EuroMillions Plus di venerdì 21 febbraio. Il biglietto vincente Quick Pick è stato venduto il giorno dell'estrazione presso il supermercato Supervalu, The Quays, New Ross, Co. Wexford. Ecco i cinque numeri vincenti dell'estrazione EuroMillions Plus: 15, 23, 26, 29 e 48.

Festa anche a Cork, dove un fortunato giocatore ha vinto 213.502 euro nell'estrazione principale dell'EuroMillions indovinando i 5 numeri e una stella fortunata. Il biglietto vincente Quick Pick è stato venduto presso la stazione di servizio Texaco, Model Farm Road, Co. Cork. Ecco i numeri vincenti: 1, 3, 11, 20, 43 (2 e 11 le due stelle fortunate).