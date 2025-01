Lotteria Italia, 8,6 milioni di biglietti venduti: +28% rispetto allo scorso anno

Con la chiusura delle vendite ormai imminente, la Lotteria Italia 2024 registra un risultato straordinario: circa 8,6 milioni di biglietti venduti e un incremento del 28% rispetto ai 6,7 milioni dell'anno precedente. Il forte interesse dimostrato dagli italiani sottolinea l'importanza di questa tradizione storica nel panorama nazionale e l'ottimo lavoro svolto da ADM e dalla rete dei tabaccai.

Ed è proprio quello dei tabaccai il canale favorito dagli acquirenti, contribuendo al 75,9% delle vendite. Seguono i bar con il 22,9%, mentre gli altri canali rappresentano solo l'1,9%. Un dato che evidenzia la stabilità delle abitudini dei giocatori, con i punti vendita fisici che rimangono la scelta predominante.

Per quanto riguarda la distribuzione complessiva dei biglietti, il 64,6% è stato veicolato attraverso Lotterie Nazionali, il 12,3% tramite punti vendita in autogrill, il 13,8% da distributori locali, il 7,2% da altri distributori, e il 2% è stato acquistato online. Anche in questo caso, i valori registrati risultano molto simili a quelli della passata edizione, confermando una sostanziale stabilità nei canali di distribuzione.

Tra le regioni, la Lombardia primeggia con il 16,4% dei biglietti venduti, pari a circa 1,4 milioni. A seguire il Lazio con il 14,4% (1,2 milioni) e la Campania con il 10,4% (circa 894.400). Anche l'Emilia-Romagna si distingue con il 9,3%, mentre il Piemonte e la Toscana si attestano rispettivamente al 7,2% e al 7,1%.

Le altre regioni registrano percentuali più contenute, ma comunque in crescita rispetto all'anno scorso, grazie al generale aumento dei biglietti venduti. Tra le aree meno popolose, si segnalano il Trentino-Alto Adige, la Sardegna e la Basilicata, con percentuali che vanno dall'1,4% allo 0,8%.