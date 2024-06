Lotto: al via il Numero Oro

Il Lotto lancia una nuova modalità di gioco, il Numero Oro. Questa opzione è valida in via sperimentale per diciotto mesi a partire dal 12 giugno. Il Numero Oro - il Gioco del Lotto è il quinto numero estratto su ciascuna delle 11 ruote del Lotto.

Il Numero Oro raddoppia il costo della giocata originale, ma aumenta significativamente i premi. Questa nuova opzione è abbinabile a una giocata al Lotto ma solo per le sorti di ambo, terno e quaterna.

La schedina di gioco è stata completamente rinnovata per includere una sezione dedicata al Numero Oro. Inoltre, i giocatori avranno la possibilità di effettuare giocate in abbonamento.