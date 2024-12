Powerball, nel Queens venduto il biglietto vincente da oltre 250 milioni di dollari

Grande festa nel Queens in occasione dell'estrazione di sabato sera della lotteria Powerball. In un supermercato di Flushing un fortunatissimo giocatore ha acquistato un biglietto vincente della lotteria, che è poi risultato vincente del jackpot da 256 milioni di dollari.

Come riportato dalla New York Lottery, il biglietto è stato venduto presso il supermercato Hua Lian in Parsons Boulevard 25-03. Nel Queens non si registrava una vincita al Powerball dal 2020. Ecco i numeri estratti sabato sera: 1, 31, 43, 55, 57 e Powerball rosso 22. Il fortunato giocatore non ha ancora reclamato la sua vincita e potrebbe portarsi a casa 123,5 milioni di dollari nel caso in cui optasse per il pagamento forfettario.