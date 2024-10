Manovra 2025: proroghe concessioni slot e scommesse e online, tutti i costi

La Manovra 2025 è al centro dell'attenzione anche tra gli operatori del gioco pubblico. Secondo quanto riportato da Agimeg, la manovra include la proroga di due anni per le concessioni in scadenza a fine anno e la stabilizzazione della quarta estrazione settimanale per Lotto e SuperEnalotto.

Per il settore delle scommesse, la proroga fino al 31 dicembre 2026 comporterà un costo annuo di 5.700 euro per i corner e 9.500 euro per le agenzie.

Nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, il rinnovo annuale costerà 120 euro per le slot e 2.000 euro per le VLT, mentre le sale Bingo continueranno a versare 90.000 euro l’anno. Gli operatori del gioco online dovranno affrontare un onere concessorio aggiuntivo pari allo 0,005% della raccolta.

Un'importante novità riguarda la cancellazione delle sanatorie inizialmente previste.

Infine, la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto diventerà una misura permanente. Questo concorso aggiuntivo era stato introdotto a luglio dello scorso anno per sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla grave alluvione del maggio 2024.