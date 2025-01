Giorgia Meloni in missione negli Emirati Arabi

Il Capo del Governo si è recato ad Abu Dhabi per prendere parte alla Sustainability Week sul tema delle interconnessioni nel quadro della transizione energetica. A margine dell’evento, il Premier italiano ha sottoscritto un accordo trilaterale con Emirati Arabi e Albania per lo sviluppo di energie rinnovabili in Albania e l’esportazione delle stesse verso il nostro Paese mediante cavi sottomarini. La missione del Premier è stata occasione anche per un incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per discutere sul possibile rafforzamento delle relazioni bilaterali sulla base della partnership strategica lanciata nel 2023. Tra i principali focus dell’incontro tra i due leader, la cooperazione nel settore dell’energia e delle interconnessioni, le opportunità di investimenti reciproci, il rilancio della collaborazione nel settore della difesa, le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Non sono mancati confronti sui principali temi dell’agenza politica internazionale, quali la situazione in Medioriente, la guerra in Ucraina, i possibili sviluppi del Piano Mattei per l’Africa, i processi di migrazione.

Per approfondire: https://tinyurl.com/4ejh5m9c