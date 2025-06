Giorgia Meloni in missione ufficiale in Asia Centrale

Il Governo guarda con crescente interesse all’Asia Centrale, per questo il Premier si è recato in visita ufficiale in due Paesi fondamentali di quell’area: Uzbekistan e Kazakhstan. A Samarcanda, Meloni ha incontrato il Presidente uzbeko Mirziyoyev: “L’Uzbekistan è un partner molto importante e le nostre relazioni sono solide già da diverso tempo e ora vogliamo rafforzare ancora di più il nostro partenariato”, ha dichiarato Meloni. Non per nulla, la visita ha previsto la sottoscrizione di numerosi accordi per investimenti complessivi superiori a 3 miliardi di euro. A sancire le nuove intese, i due leader hanno siglato una dichiarazione congiunta che, tra l’altro, prevede l’avvia di un dialogo strategico e l’istituzione di una commissione economica mista per dare impulso stabile alla cooperazione. Tra le intese più significative, un accordo sulla protezione degli investimenti, una dichiarazione sulla cooperazione nel settore delle materie prime critiche, un memorandum d’intesa sull’immigrazione e la mobilità, un accordo sulla protezione ambientale e uno sulla cooperazione culturale. In ambito energetico e industriale, ricordiamo la sottoscrizione di un memorandum sulla cooperazione nell’energia nucleare tra l’Agenzia uzbeka per l’Energia Atomica e Ansaldo Energia, oltre a un accordo di cooperazione nel settore metallurgico con la società italiana Danieli.