Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare: dal ricordo alla sicurezza

Il mare come memoria ma anche presidio strategico per la sicurezza del Paese. È questo il filo conduttore della cerimonia che si è svolta a Brindisi, presso il Monumento al Marinaio d’Italia, in occasione della commemorazione della Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha richiamato il valore della memoria come assunzione di responsabilità, sottolineando la necessità di tutelare il dominio marittimo quale elemento essenziale per la sicurezza e la prosperità nazionale. Un compito che vede la Marina Militare in prima linea nella sorveglianza degli spazi marittimi, nella tutela della libertà di navigazione e delle infrastrutture critiche, nonché nelle missioni internazionali, con una crescente attenzione alla dimensione subacquea. Perego ha quindi espresso la riconoscenza della Nazione al personale della Marina e alle loro famiglie per il servizio quotidiano reso alla sicurezza e alla pace.

Il comunicato della Difesa