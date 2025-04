Gli eventi della settimana

Martedì 15 aprile, alle ore 16.00, si svolgerà a Villa Madama, nella Sala della Loggia, la cerimonia della Giornata Qualità Italia con la consegna dei Premi Leonardo, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Martedì 15 aprile dalle ore 10 a Roma presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre, 149 si terrà iul convegno “Difesa comune europea: finanziamenti e integrazione industriale” organizzato da Connact Defence & Seurity in collaborazione con il Parlamento europeo e promosso da Fincantieri e Leonardo. L’evento si articolerà in tre momenti di dialogo. Il primo si concentrerà sugli aspetti politici e militari dei programmi europei e sulla dimensione transatlantica. Il secondo sarà un approfondimento sul ruolo dell’industria europea. Il terzo si focalizzerà sugli aspetti più operativi: come favorire gli investimenti per rafforzare la cooperazione industriale e aumentare le capacità militari europee. Interverrà tra gli altri Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa.

