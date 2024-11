Gli eventi della settimana

Martedì 26 novembre, alle ore 15.15, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Martedì 26 novembre a Roma presso la Casina Valadier alle ore 9:15 si terrà l’evento dal titolo: “Intelligenza Artificiale: il nuovo Rinascimento. Evoluzione, fiducia e impatti reali nelle imprese.” La diffusione dell’Intelligenza Artificiale è considerata, per importanza e opportunità, al pari dell’invenzione della stampa, e, proprio come avvenne per la stampa nel XV secolo, anche l’IA, oggi, da molti è guardata con sospetto. Ma come il libro stampato non ha “distrutto le Cattedrali” – per parafrasare Victor Hugo – così l’Intelligenza artificiale non distruggerà la nostra civiltà. Al contrario. Affinché l'IA ci conduca verso un nuovo Rinascimento, facendo crescere ovunque ricchezza (PIL) e benessere (GPI), sono però necessarie alcune condizioni: fiducia e un ecosistema equo, trasparente, sicuro, sostenibile, etico, al servizio dell'Uomo. Come implementare tali condizioni nel nostro Paese? In questo evento, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Associazione IMQ e Gruppo IMQ, abbiamo riunito i principali esperti di AI e rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e imprenditoriale, che, presentandoci il loro punto di vista e le loro esperienze, esamineranno i benefici dell'Intelligenza Artificiale applicata ai principali ambiti: imprenditoria e industria, formazione, sanità e medicina, infrastrutture, economia e finanza, sicurezza e giustizia. Interverranno Padre Paolo Benanti, Presidente Comitato per l'Intelligenza Artificiale, Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Carlo Nordio, Ministro della Giustizia.

Info: https://24oreventi.ilsole24ore.com/intelligenza-artificiale-il-nuovo-rinascimento/?wt_mc=ext-not-paid.dem.rinnovi.DuSole....eventi.no-agency

Martedì 26 novembre 2024 ore 09:00 - 15:30 presso Palazzo Altieri in Piazza del Gesù 49 a Roma si terrà l’evento dal titolo “Dalla formazione all'industria, la ripartenza del nucleare in Italia”. Il Pniec ha assegnato al nuovo nucleare un ruolo nella transizione green al 2050, tuttavia la visione strategica deve essere più ampia. Il solo ricorso alle rinnovabili per sostituire le fonti fossili risulta antieconomico e il nucleare appare quindi indispensabile per soddisfare i requisiti del Green Deal europeo. Un ritorno all’atomo prevederebbe un risparmio di 17 miliardi di euro nel caso in cui l’obiettivo della decarbonizzazione venga perseguito con un mix energetico che comprenda anche il nucleare e avrebbe un impatto economico positivo sul sistema Paese di 50 miliardi, generando 120mila posti di lavoro e riattivando una filiera che fa ancora scuola in Europa e nel mondo. Effetti positivi anche per le imprese e per il settore dei data center che insieme ai super computer sono destinati a incrementare del triplo il fabbisogno elettrico nazionale. Interverranno: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (vdm), Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (vdm), Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Info: https://www.i-week.it/dalla-formazione-all-industria-la-ripartenza-del-nucleare-in-italia/

Mercoledì 27 novembre a Roma presso l’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4, si terrà la presentazione del Rapporto SVIMEZ 2024. Il Nord e il Sud nel contesto internazionale, i cambiamenti nell’economia e nella società: lavoro, squilibri generazionali, il fattore conoscenza, l’industria. Mentre cambiano le politiche, una bussola necessaria per definire priorità basate sul binomio competitività e coesione: rafforzare le filiere produttive strategiche, investire in competenze, istruzione e sanità. Questi e molti altri gli argomenti che saranno affrontati, con la presenza e il contributo di molti ospiti e personalità del mondo istituzionale, economico e sociale. Interverranno Sua Em. Rev. Il Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI e Raffaele Fitto Vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Info: https://lnx.svimez.info/svimez/presentazione-del-rapporto-svimez-2024/

Mercoledì 27 novembre a Roma alle ore 9 presso la sala plenaria “Marco Biagi” di Villa Lubin del CNEL in viale David Lubin n.2 si terrà l’evento dal titolo “La sostenibilità del trasporto marittimo fra snodo del commercio mondiale, transizione ambientale e digitale”. Interverranno: Renato Brunetta, Presidente del CNEL ed Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Info: https://www.ciuonline.it/news/cnel-27-novembre-2024-la-sostenibilita-del-trasporto-marittimo-fra-snodo-del-commercio-mondiale-transizione-ambientale-e-digitale/

Mercoledì 27 novembre alle ore 9:30 a Roma presso il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, si terrà la seconda Edizione del “Festival del Mare, Roma al centro del Mediterraneo”. Roma e l’Italia sono sempre state infatti, storicamente e non, il centro della vita del Mar Mediterraneo grazie, soprattutto, nei cinque secoli in cui è esistito l'Impero Romano, all’esistenza del Porto di Roma, ovvero l'attuale porto di Ostia. Obiettivo della Seconda Edizione del Festival sarà, come nel 2023, quello di raccontare Roma, e quindi l’Italia, come centro della vitalità economica e non solo del Mediterraneo. Il Festival si articolerà attraverso interventi di esperti e tavole rotonde. Nel corso dell’evento si alterneranno come ospiti e relatori diversi esperti: esponenti delle maggiori imprese del settore, economisti, esponenti delle Istituzioni, giornalisti e storici. Interverranno: Enrico Della Gatta, Responsabile Geopolitical Studies and Advocacy di Fincantieri e sono stati invitati Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

Info: https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_694_0_10.html

Giovedì 28 novembre, alle ore 9, il Parlamento è convocato in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, si tratta del decimo scrutinio ed è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti, e per l’elezione di altri 3 giudici, in questo caso è il primo scrutinio, ed è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Giovedì 28 novembre alle ore 10:30 a Roma presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna 366, si terrà l’evento dal titolo “La sostenibilità della transizione energetica. La capacità di un sistema di fare sinergia”. Organizzato da Confindustria Energia, parteciperanno: Vanna Gavia, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Info: https://confindustriaenergia.it/confindustria-energia-iia-conferenza-annuale-la-sostenibilita-della-transizione-energetica-la-capacita-di-un-sistema-di-fare-sinergia/

Venerdì 29 novembre Sciopero generale indetto da CGIL e UIL per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Comunicato stampa CGIL