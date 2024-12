Gli eventi in agenda

Martedì 3 dicembre presso la Caserma Salvo D’Acquisto in Viale di Tor di Quinto a Roma, si terrà l’evento dal titolo “SpaceUnderwater”. Sarà la 1^ edizione della Conferenza internazionale dedicata ai domìni Spazio e Subacqueo, promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia.

La nuova sfida tra le grandi potenze è nello Spazio e nelle infrastrutture critiche della dimensione sottomarina? La leadership dell’Italia nello Spazio e nelle politiche del mare si sta affermando e consolidando. Come può il nostro Paese giocare un ruolo da protagonista nella Space economy e nella dimensione Subacquea, insieme alle aziende strategiche e in partnership con gli alleati internazionali? Tra i relatori di Space & Underwater vi saranno personalità di rilievo del mondo delle Istituzioni (Parlamento, Governo, Autorità regolatorie), Forze Armate, Industria e gli stakeholder più rilevanti provenienti dall’Italia e dagli altri Stati europei ed extra UE. Parteciperanno: Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (in attesa di conferma); Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare; Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qui il link al programma.

Martedì 3 dicembre 2024 presso il Teatro Eliseo, via Nazionale 183, Roma si terrà l’evento dal titolo “L’industria italiana e le opportunità del nuovo nucleare”. Torna l’appuntamento annuale dell’Associazione Italiana Nucleare che dialogherà con le istituzioni, gli enti e le aziende italiane sulle iniziative del Governo e del comparto industriale per la definizione di un programma nucleare nazionale in un ambito europeo ed internazionale. La giornata sarà caratterizzata da interventi e panel su grandi temi, dibattuti e approfonditi da relatori di rilievo nazionale ed internazionale, volti ad analizzare il contributo essenziale che il nucleare può assicurare anche al nostro Paese nel processo di transizione energetica verso il net zero. Parteciperà Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Cliccare qui per maggiori informazioni.

Sabato 7 dicembre a Livorno, Giuramento Allievi Ufficiali e consegna Nave LHD Trieste a Livorno. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per Fincantieri parteciperanno Biagio Mazzotta, Presidente, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale e il Vertice Aziendale.