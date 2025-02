Gli eventi in agenda

Martedì 11 febbraio 2025, dallo Spazio Europa a Roma, sarà presentata l'edizione 2024 dell'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International. L’Indice di Percezione della Corruzione, elaborato annualmente da Transparency International, nasce nel 1995 ed è diventato il principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico. L'Indice assegna un punteggio a 180 Paesi e territori di tutto il mondo in base alla percezione della corruzione nel settore pubblico, utilizzando dati provenienti da 13 fonti esterne. I punteggi riflettono le opinioni di esperti e uomini d'affari. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Parteciperà il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, in attesa di conferma la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Federico Freni.

Martedì 11 febbraio a Roma presso il complesso di Vicolo Valdina, nella sala del Cenacolo, in Vicolo Valdina, 3 alle ore 16, si aprirà la mostra dell'artista Paolo Terdich, dal titolo: "Esodo. Per non dimenticare. In ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata". L'iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. La mostra resta aperta al pubblico dal 12 al 21 febbraio, con orario 11 - 19.30, dal lunedì al venerdì, ultimo ingresso alle 19. All'inaugurazione dell'esposizione partecipa, intervenendo in apertura, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 11, a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti in Viale Mazzini 105, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025 della Corte dei Conti. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull’attività svolta dall’Istituto nel 2024. Interverranno il Procuratore generale, Pio Silvestri, e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. L’evento sarà trasmesso in diretta Rai, a cura del Tg2. E’ prevista la diretta streaming.

