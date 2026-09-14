Gli eventi in agenda

Martedì 15 settembre, ore 14:30, Borsa italiana, Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano, 20° Forum economico italo-tedesco dal titolo “Il Rinascimento industriale europeo tra Italia e Germania”, un momento di riflessione per analizzare i grandi cambiamenti che stanno segnando le relazioni economiche e politiche tra i due Paesi, per individuare le prospettive future della collaborazione europea. Partecipano al Forum esperti di primo piano dell’economia e dell’industria.

Per info, programma e registrazioni: https://www.ahk-italien.it/it/soci/la-nostra-community/forum-economico-italo-tedesco

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre dalle ore 9:30, Piazza di Spagna, Centro Congressi Roma eventi, via Alibert 5/a, Roma, Eco festival della Mobilità sostenibile e delle città intelligenti. Due giorni di incontri, dialoghi e tavole rotonde sui principali temi della mobilità sostenibile con importanti esponenti delle istituzioni, di enti pubblici e associazioni tra cui Ispra e Assoambiente, oltre che rappresentanti di primarie realtà produttive. Nel corso dell’evento, tra l’altro, vengono presentati i risultati dell’indagine sulla mobilità sostenibile in Italia realizzata dall’Istituto Piepoli. L’evento è disponibile in diretta streaming sui canali Adnkronos.

Per info, programma e prenotazioni: https://ecofest.net/

Per i risultati dell’indagine: https://ecofest.net/wp-content/uploads/2025/09/ECO-FESTIVAL_Presentazione-16.09.2025.pdf

Mercoledì 16 settembre, ore 9, Auditorium Consob, via Claudio Monteverdi 35, Roma, “Corporate governance in Italia – Flessibilità e proporzionalità delle regole: evoluzione dei mercati e qualità della governance”, evento di presentazione del Rapporto Consob sulla corporate governance delle società italiane quotate, del Rapporto del Comitato Italiano per la corporate governance e del Rapporto Assonime-Emittenti titoli. Apre i lavori il Presidente Consob, Guido Stazi. L’evento è disponibile in presenza, previa registrazione e in diretta streaming sul canale YouTube di Consob.

Per programma e registrazioni: https://www.consob.it/web/consob/w/save-the-date-il-16-settembre-2026-a-roma-l-incontro-su-corporate-governance-in-italia

Mercoledì 16 settembre, ore 14:30, Confindustria, viale dell’Astronomia 30, Roma, presentazione del volume “Export italiano tra fratture e nuove rotte” del Centro Studi Confindustria, un momento di confronto sui principali cambiamenti che stanno ridefinendo il commercio internazionale e sulle strategie necessarie per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano a partire dall’analisi contenuta nel volume di cui sopra. Sono previsti interventi del Direttore Generale Confindustria, Maurizio Tarquini, del Presidente e Amministratore Delegato Marcegaglia Holding, Emma Marcegaglia, del Presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas.

Per info, programma e registrazione: https://www.confindustria.it/eventi/export-italiano-tra-fratture-e-nuove-rotte

Mercoledì 16 settembre, ore 15, Remtech Expo, Ferrara Fiera, via della Fiera 11, Ferrara, Roadshow Humanizing Energy, evento nell’ambito del Programma nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica Italia in Classe A, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e da ENEA. Al centro dei lavori temi cruciali quali rigenerazione urbana, sostenibilità energetica e competenze necessarie ad accompagnare la transizione ecologica dei territori. Il programma prevede incontri e tavole rotonde a cui partecipano, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente ENEA, Francesca Mariotti, il Presidente ISPRA, Maria Alessandra Gallone, il Presidente BNL Paribas, Claudia Cattani e molti altri.

Per info e programma: https://www.eventi.enea.it/tutti-gli-eventi-enea/titolo-evento-tappa-di-ferrara.html