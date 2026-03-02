Gli eventi in agenda

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 14:00, Sala Meuccio Ruini - evento "Made in Italy e politica industriale". L'incontro, organizzato da CNEL e Gruppo dei 20, prende le mosse dal Libro Bianco “Made in Italy 2030” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che delinea la nuova strategia di politica industriale del Paese, in coordinamento con le politiche comunitarie.

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 16:00, Palazzo Koch - Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment". Il Convegno sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta; seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga.

Venerdì 6 marzo 2026, ore 11.00, Evento promosso da Fondazione Edison e Confindustria Nautica, si terrà in Foro Buonaparte l'evento "L'industria nautica: numeri, mercati e territori", nel corso del quale saranno presentati i dati di mercato e l'analisi territoriale della filiera illustrati nei nuovi Rapporti: - La Nautica in Cifre Monitor - Trend 2025/2026, a cura di Confindustria Nautica e Fondazione Edison; - Geografie della Filiera Nautica Italiana 2026, a cura di Fondazione Symbola

