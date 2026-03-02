circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi in agenda

02 marzo 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 14:00, Sala Meuccio Ruini - evento "Made in Italy e politica industriale". L'incontro, organizzato da CNEL e Gruppo dei 20, prende le mosse dal Libro Bianco “Made in Italy 2030” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che delinea la nuova strategia di politica industriale del Paese, in coordinamento con le politiche comunitarie.

Per info e programma

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 16:00, Palazzo Koch - Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment". Il Convegno sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta; seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga.

Per info e programma

Venerdì 6 marzo 2026, ore 11.00, Evento promosso da Fondazione Edison e Confindustria Nautica, si terrà in Foro Buonaparte l'evento "L'industria nautica: numeri, mercati e territori", nel corso del quale saranno presentati i dati di mercato e l'analisi territoriale della filiera illustrati nei nuovi Rapporti: - La Nautica in Cifre Monitor - Trend 2025/2026, a cura di Confindustria Nautica e Fondazione Edison; - Geografie della Filiera Nautica Italiana 2026, a cura di Fondazione Symbola

Per info e programma

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy politica industriale Africa infrastrutture ambiente di affari industria nautica
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza