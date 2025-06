Giovedì 12 giugno alle ore 14:30 presso la sala auditorium GSE in Via Maresciallo Pilsudski 92 a Roma, ANEV organizza la giornata mondiale del vento dal titolo “Semplificare l’eolico per accelerare la transizione energetica e ridurre i costi in bolletta”. Per le conclusioni è stato invitato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il programma al seguente link