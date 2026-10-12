Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Lunedì 12 Ottobre 2026
Aggiornato: 14:35
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio edizione delle 14:30 del 12 ottobre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
Segui Adnkronos su Google
12 ottobre 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Papa Leone XIV, domani mattina il ricovero al Gemelli: "Nodulo emerso da controlli di routine"
Energia, Meloni: "Stanziati oltre 60 miliardi per proteggere gli italiani dai rincari, riproporrò questione flessibilità al Consiglio europeo"
Nobel Economia 2026 ad americani Hall e Woodford, il premio dedicato alla stabilizzazione
Giallo di Pietracatella, al via domani accertamenti in quattro scuole tra Riccia e Campobasso: analisi su 155 pc
Allarme minicar a Roma, al setaccio immagini di 40 telecamere: repertato cappellino
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Imprese, Cida celebra i suoi 80 anni
in Evidenza
A Roma Welfair 2026, dalla sanità europea all'intelligenza artificiale a una legge sulla fertilità: nuove proposte per il futuro della salute
in Evidenza
Presentato il programma Omc Med Energy 2027
in Evidenza
Epatocarcinoma avanzato, il 17% dei pazienti vivo a 6 anni
in Evidenza
Save the Children e Unicredit insieme per il progetto Fuoriclasse in Movimento
in Evidenza
Premio Fenice CONAI 2026
in Evidenza
Inaugurata a Cesano Maderno la nuova tangenziale nord
in Evidenza
Malattie rare, a Roma focus su fenilchetonuria
in Evidenza
Factorial Summit 2026
in Evidenza
A Roma la IV edizione di '60 under 30'
in Evidenza
Presentata la Fiera Ice Arena, nuova casa del Milano Hockey Club
in Evidenza
Oftalmologia, NTC festeggia 10 anni e guarda al futuro
in Evidenza
Obiettivo Export. Imprese e territori del centro Italia
in Evidenza
'La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa', evento Federdistribuzione a Milano
in Evidenza
Malattie renali rare, a Milano Citylife installazione per ‘guardarle da vicino’
in Evidenza
Guerra dell'informazione, a Roma il confronto tra propaganda e post-verità
in Evidenza
Siuro ed Europa Uomo presentano la 'Carta delle Domande'
in Evidenza
Convegno Officina dell’Ambiente su 'Sostenibilità e materiali per le strade del futuro'
in Evidenza
UniLink, inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/27
in Evidenza
Uso consapevole del digitale, presentato progetto Behind Your Screen
in Evidenza
Assicurazioni, Alleanza lancia nuova campagna con maxi-installazione a Milano CityLife
in Evidenza
Progetto H2iseO, presidente Fontana e autorità in visita a impianti idrogeno
in Evidenza
Alperia debutta al Cphi Milan 2026
in Evidenza
Angelini Academy e Ucl insieme a ridisegnare la formazione manageriale
in Evidenza
Borghi digitali, convegno di Enea e Open Fiber a Roma
in Evidenza
A Milano il Bracco Innovation Day
in Evidenza
Presentato il nuovo Subito Motori
in Evidenza
Sostenibilità, a Milano il 14^ Salone della Csr
in Evidenza
Maire lancia la Fondazione Green Innovation Its Academy
in Evidenza
Longevity Day 2026, Generali Partner del Paese
in Evidenza
Palazzo Barbantini-Koch nuova sede de La Galleria Bper
in Evidenza
Inaugurate nuove aule universitarie del Policlinico Veterinario Gregorio VII
in Evidenza
Aifa approva mirikizumab anche per il trattamento della malattia di Crohn
in Evidenza
Bisbuoni, Save the Children nelle piazze con i biscotti solidali
in Evidenza
Neuropatie disimmuni, nuove terapie per qualità della vita del paziente
in Evidenza
Gsk protagonista al XXVII Congresso Sip
in Evidenza
Autostrade, completato lo scavo della galleria San Donato
in Evidenza
Urso visita la raffineria Isab-Ludoil
in Evidenza
Premio Malaparte 2026
in Evidenza
A 25 anni dalla riforma del Titolo V presentato in Senato il libro 'La salute contesa'
in Evidenza
A Matera l'IgersMeet Nazionale 2026, 60 esperti di storytelling digitale da tutta Italia per raccontare Basilicata
in Evidenza
Nasce 'La Lombardia di Coop'
in Evidenza
A Cagliari 'Fism for people - Facciamo germogliare la prevenzione'
in Evidenza
A2a, presentato Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano
in Evidenza
Presentato il report Bper sulla Blue Economy in Liguria
in Evidenza
A Milano II edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura'
in Evidenza
Pazienti conoscono il rischio di recidiva del cancro al seno ma solo 1 su 4 coinvolta nelle cure
in Evidenza
"Le rotte-la guerra delle narrazioni", torna a Rapallo 'Liguria d'autore', tra gli ospiti Tajani, imprenditori e giornalisti
in Evidenza
Apre a Milano il primo Mulino Bistrò
in Evidenza
Almaviva lancia Ultra, nuovo framework Ai del gruppo