I principali provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri

Mercoledì 4 giugno, a Palazzo Chigi, si è tenuta la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti adottati, segnaliamo l’approvazione del disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza, che, tra l’altro, introduce disposizioni in materia di trasferimento tecnologico alle filiere produttive nazionali. Il Ddl prevede, inoltre, di aumentare l’efficienza dei servizi pubblici locali con possibilità di intervenire in caso di inefficienza del gestore del servizio, imponendo l’attuazione di misure correttive. In ambito fiscale, il Consiglio ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Approvato definitivamente anche un decreto legislativo che introduce normative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Durante la riunione, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Maria Eugenia Roccella, ha svolto un’informativa con riferimento all’approvazione avvenuta il 23 maggio del nuovo Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, che si inserisce nel quadro del Piano d’Azione dell’Unione europea contro il razzismo 2020-2025. Il Piano nazionale ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica, il superamento delle disuguaglianze e il rafforzamento della coesione sociale, da raggiungere mediante una serie di interventi in 6 diversi ambiti, oltre alla formazione degli operatori pubblici e alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Infine, il Cdm ha deliberato la nomina a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto dell’ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo Sergio Salvatore Livio Liardo, che contestualmente acquisisce il ruolo di ammiraglio ispettore capo.

Link al comunicato stampa del Governo.