I principali provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri

Nella seduta del 12 novembre a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha adottato diversi provvedimenti. Primo fra tutti, l’approvazione di un decreto-legge che reca misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze. In particolare, si introduce la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale. Con le nuove disposizioni, i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA), che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, possono aderire al concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre 2024, anziché al il 31 ottobre come previsto in precedenza, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa. Il provvedimento, inoltre, amplia la platea dei lavoratori dipendenti potenziali beneficiari del cosiddetto “bonus Natale” in aggiunta alla tredicesima mensilità di stipendio, includendo nella misura anche i genitori single ovvero senza il requisito precedente del coniuge a carico (oltre che di avere almeno un figlio a carico e un Isee inferiore a 28 mila euro, requisiti che invece rimangono invariati). Infine, il decreto-legge introduce nuove disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze destinando al Fondo per le emergenze nazionali 44 milioni di euro derivanti da risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Le norme aggiornano il corpus normativo un nuovo capo che disciplinerà le “particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale”, che mirano a un equo contemperamento tra l’esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le principali esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività.

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sardegna avverso gli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1, 2, 3 e 8, 4, commi 1, 3 e 6, 5, commi 1 e 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 10 comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante: “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115.

Infine, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto ha deliberato:

• la nomina del generale di Corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, Salvatore Luongo, a Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri;

• la promozione a generale di corpo d’armata dei generali di divisione del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri Andrea Taurelli Salimbeni, Pierangelo Iannotti, Nicola Massimo Masciulli.

