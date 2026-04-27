Il Consiglio dei ministri approva il decreto legislativo sulla tutela penale dell’ambiente

Nella riunione del 21 aprile a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2024/1203 relativa alla tutela penale dell’ambiente. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di armonizzazione europea della normativa sui reati ambientali intervenendo con alcune novità che si riferiscono al coordinamento delle indagini, l’ampliamento della responsabilità penale e la revisione delle sanzioni. Una delle principali novità introdotte riguarda il potenziamento del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale istituito presso la Procura generale della Corte di Cassazione, stabilendo che il Procuratore generale possa avvalersi del supporto specialistico dell’Arma dei Carabinieri, al fine di migliorare l’efficacia delle indagini. Il provvedimento, inoltre, estende la responsabilità penale per morte o lesioni anche alle ipotesi derivanti dal commercio di prodotti inquinanti. Un’altra novità di rilievo riguarda la disciplina della gestione non autorizzata dei rifiuti per la quale viene introdotta una distinzione sanzionatoria basata sulla pericolosità dei rifiuti con una scala sanzionatoria che va un’ammenda minima di 2.000 euro fino alla pena detentiva massima di 3 anni.