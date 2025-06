Il discorso del Premier alla presentazione dell’America’s Cup

Giorgia Meloni ha partecipato a Villa Doria Pamphilj alla presentazione ufficiale dei trofei di vela Louis Vuitton Cup e America’s Cup. Nel corso dell’evento, al quale hanno presto parte anche alcuni Ministri del Governo – Sport, Economia, Difesa, Salute, Famiglia - ha tenuto un discorso che ha toccato diversi argomenti. A cominciare dal celebrare l’arrivo in Italia per la prima volta dell’America’s Cup, il trofeo velico più antico e prestigioso al mondo che nel 2027 si svolgerà a Napoli, “un omaggio e un riconoscimento a un elemento fondamentale dell’identità del nostro Paese: il mare ovvero quello che per noi rappresenta storia, cultura, identità. Il mare è confine, orizzonte, ma anche sfida a guardare oltre e ovviamente un elemento fondamentale anche del sistema economico. Dobbiamo ricordare la leadership italiana nella cantieristica, nella nautica, nella croceristica, tutti ambiti della blue economy”. Meloni, quindi, ha voluto sottolineare la portata specifica dell’America’s Cup a Napoli per tutto il Mezzogiorno: “Sono certa che questo evento contribuirà a rafforzare un protagonismo del Sud che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo, il suo orgoglio, oltre che rappresentare una grande occasione per Napoli e per la Nazione tutta”.

