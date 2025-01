Il MASE riapre il bando per il progetto green ports

All’interno della più ampia tematica legata alla transizione energetica e alla decarbonizzazione un ruolo tutt’altro trascurabile è affidato alle numerose strutture del sistema portuale italiano. In tale direzione vanno intesi i progetti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili che riguardano i porti italiani come indicato nella Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 2 “Intermodalità e logistica integrata” del Pnrr. In questo senso, a fronte di risorse residue pari a 65 milioni di euro, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha riaperto i termini di avviso pubblico del 25 agosto 2021 relativo alla cosiddetta misura Green ports ovvero alla riconversione green dei porti italiani, mediante pubblicazione effettuata in data 9 gennaio 2025, di un decreto direttoriale ad hoc. Le proposte devono essere elaborate sulla base delle 7 tipologie di progetto previste dall’avviso pubblico del 25 agosto 2021 e previste di DEASP delle Autorità portuali e presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Le previste agevolazioni saranno assegnate nei limiti della dotazione finanziaria residuale disponibile ai progetti che saranno valutati come ammissibili e procedendo secondo un punteggio assegnato sulla base di criteri e modalità fissati nell’avviso pubblico del 25 agosto 2021. Sul tema dei porti italiani si è intanto aperto un tavolo di lavoro interministeriale presso il MIT al fine di definire una nuova governance del sistema portuale italiano. Tra i temi sul tavolo, ci sarebbe la costituzione di una società ad hoc “Porti di Italia” che avrebbe diritti di sfruttamento sul demanio marittimo e riceverebbe dallo Stato fondi per realizzare investimenti ed opere pubbliche.

Il testo del decreto del MASE: https://tinyurl.com/yex6svnu