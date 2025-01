Il Ministro Crosetto a colloquio con Kaja Kallas

Rafforzare la difesa europea e allargare l’autonomia strategica del continente sono stati i due focus principali al centro dell’incontro tra il Ministro della Difesa, Guido Crosetto e l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. “Un colloquio cordiale e costruttivo, nel quale, tra l’altro, abbiamo ribadito il pieno sostegno all’autonomia strategica dell’Ue, pilastro strategico della Nato”, ha dichiarato il Ministro italiano. Tra i temi affrontati durante l’incontro, anche la proposta di istituzione di un tavolo permanente per proporre soluzioni e monitorare i comuni progressi. Crosetto ha poi aggiunto: “Abbiamo riscontrato una visione comune sulla valorizzazione dell’industria della difesa, uno strumento fondamentale per agevolare la cooperazione militare e strategica europea, nonché contribuire alla sicurezza e alla stabilità delle nostre Democrazie. Valorizzazione che può essere raggiunta attraverso una maggiore efficienza nell’uso delle risorse”. Crosetto, infine, ha ribadito la necessità di scorporare le spese per la difesa dal Patto di stabilità dell’Ue, al fine di rispondere adeguatamente alle crescenti richiesta di maggiore sicurezza collettiva. Per approfondire: https://tinyurl.com/4e7unujr