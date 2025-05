Il Ministro Crosetto alla riunione del Gruppo dei Cinque

Il 16 maggio, a Roma, si è svolta la riunione dei Ministri della Difesa del Gruppo dei Cinque (E5), a cui hanno partecipato oltre al Ministro Guido Crosetto, i suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, oltre al Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio e il Vicesegretario Generale per Pace, Sicurezza e Difesa. Ricordiamo che il vertice E5 dei Ministri della Difesa è un formato di cooperazione informale avviato in risposta alle sfide geopolitiche con l’obiettivo di rafforzare il dialogo politico e militare nel contesto della sicurezza e della difesa del continente, con focus specifico sul sostegno all’Ucraina e sul rafforzamento delle capacità difensive europee. Il Gruppo, inoltre, rappresenta un passo nella direzione di una maggiore autonomia dell’Europa nella gestione delle questioni di sicurezza, pur mantenendo forti legami con la NATO. Tra i temi discussi nel vertice ministeriale, il sostegno coordinato all’Ucraina in un momento cruciale per una possibile soluzione del conflitto con la Russia e per la stabilità continentale.

