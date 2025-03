Il Ministro della Difesa in visita ufficiale negli Emirati

“Prezioso e cordiale il colloquio con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan”, così Guido Crosetto, Ministro della Difesa, ha definito l’incontro istituzionale avvenuto il 20 febbraio ad Abu Dhabi, in occasione del salone International Defence Exhibition & Conference (Idex) e Naval Defence Exhibition (NavDex). Nel corso del meeting sono stati affrontati temi di interesse comune, tra cui la collaborazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa. La visita ufficiale dell’esponente del Governo italiano nel Paese arabo era iniziata il giorno precedente con l’incontro ufficiale con il Ministro di Stato per gli Affari della difesa degli Emirati, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, incontro che Guido Crosetto ha così commentato: “Italia ed Emirati Arabi sono uniti da legami di amicizia e da strategica cooperazione anche in settori d’avanguardia. L’incontro è stato un momento prezioso e costruttivo per consolidare i rapporti tra i nostri Paesi, sia rafforzando la cooperazione tra forze armate che nell’industria della difesa, anche grazie al know-how e alle eccellenze del nostro Paese.”

