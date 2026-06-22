Il Ministro Tajani a Bari per “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia - verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026”

Lo scorso16 giugno si è tenuto a Bari l’evento “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia - verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026”, che rappresenta la seconda delle tre tappe di preparazione della Conferenza Nazionale dell’Export 2026 (in programma a Milano il 16 dicembre), riservato alle imprese delle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia.

In tale occasione il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha ribadito la centralità dell’internazionalizzazione per la crescita economica del Paese, con l’obiettivo di raggiungere i 700 miliardi di euro di export entro il 2027. L’iniziativa ha dedicato particolare attenzione al Mezzogiorno, considerato un’area strategica per l’espansione sui mercati esteri. In tale ambito, la Farnesina favorisce un approccio integrato che coinvolge gli attori del Sistema Italia, tra cui ICE, SIMEST e SACE, al fine di supportare concretamente le imprese, e in particolare PMI e startup, nei processi di internazionalizzazione e nella diversificazione dei mercati di sbocco.

Il Comunicato della Farnesina