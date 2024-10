Il Parlamento approva il Piano strutturale di bilancio: l’intervento del Ministro Giorgetti

In settimana è proseguita alla Camera e al Senato l’attività conoscitiva legata all’esame del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 attraverso l’audizione in Commissioni Riunite Bilancio (V e 5°) di diversi importanti istituzioni, enti ed associazioni, tra cui ANCI, Banca d’Italia. CNEL, Coldiretti, Corte dei Conti, UPI. Alla fine delle audizioni, si sono svolte le votazioni e l’aula ha approvato la risoluzione della maggioranza sia alla Camera che al Senato, di fatto precludendo le risoluzioni presentate dalle opposizioni. Nel corso delle audizioni è intervenuto il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti che ha dichiarato: “Il Piano strutturale è ambizioso, ma realistico e delinea un percorso di rientro dal deficit accumulato negli anni precedenti. Se da una parte l’andamento delle variabili economiche appare in linea con le attese, dall’altra la prosecuzione e pure l’allargamento dei conflitti in atto alimentano l’incertezza economica globale incidendo sugli investimenti delle imprese e sulle spese dei consumatori. Il Governo ritiene di poter attuare una riduzione rapida del rapporto tra indebitamento netto e Pil, in modo da condurrei il Paese fuori dalla procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027”. Per quanto riguarda le diverse voci di spesa pubblica, il Ministro ha affermato: “Taglieremo le spese, tranne quella per la sanità per la quale ci impegniamo a mantenere l’attuale incidenza sul Pil. Per effettuare tagli piuttosto consistenti costringeremo le amministrazioni a risparmiare”. Infine, con riferimento all’imminente nuova Legge di Bilancio, vengono confermate le principali misure, ovvero: taglio del cuneo fiscale sul lavoro, accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni, rinnovo dei contratti pubblici, interventi in favore della natalità, sostegno alle famiglie più numerose.

Per approfondire: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2022-Giancarlo_Giorgetti/Audizione-del-ministro-Giorgetti-sul-Piano-strutturale-di-bilancio-di-medio-termine-2025-2029/