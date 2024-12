Il Parlamento UE approva la Commissione von der Leyen II

Dopo un dibattito con Ursula von der Leyen sul suo nuovo programma e squadra, i deputati hanno approvato l’intero Collegio dei Commissari con una votazione per appello nominale: 370 deputati hanno votato a favore, 282 contro e 36 si sono astenuti, nel voto di investitura della Commissione europea 2024-2029. Per essere confermato, il Collegio dei Commissari aveva bisogno della maggioranza dei voti espressi (articolo 129, paragrafo 7, del regolamento del PE). Questo sarà il secondo mandato di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione, dopo la sua prima elezione da parte dei deputati avvenuta nel luglio 2019. Dopo la nomina formale da parte del Consiglio europeo a maggioranza qualificata, la nuova Commissione dovrebbe assumere le sue funzioni il 1° dicembre 2024.