Il Premier incontra il Presidente francese Macron

“Un incontro molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni”, ha commentato il Premier Meloni al termine dell’incontro con il Presidente francese, Emmanuel Macron, che si è svolto nella serata di martedì 3 giugno a Palazzo Chigi. Nel comunicato stampa congiunto pubblicato dopo il bilaterale emergono indicazioni positive circa le forti convergenze su temi fondamentali dell’agenda europea come la competitività, la prosperità, la semplificazione normativa, gli investimenti pubblici e privati in settori strategici quali automotive, siderurgia, rinnovabili, intelligenza artificiale, energia nucleare, economia dello spazio. Sul piano della politica estera, i due leader hanno riconfermato il pieno sostegno all’Ucraina indispensabile per raggiungere una soluzione pacifica, equa e duratura, sottolineando parallelamente l’urgenza di un “ambizioso cambiamento di scala nella difesa europea”, sia in termini di investimenti che di rafforzamento della base industriale e tecnologica comune. L’incontro ha permesso ai due leader di affrontare anche questioni di sicurezza per l’Europa con particolare riferimento alle attuali situazioni in Medioriente e Libia, oltre che di coordinare le reciproche posizioni sulle relazioni transatlantiche. Infine, Meloni e Macron hanno fissato il prossimo bilaterale in Francia a inizio 2026 per aggiornare e approfondire il programma di lavoro della cooperazione bilaterale.

Link al comunicato stampa del Governo.