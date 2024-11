Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato, in data 23 ottobre, il Consiglio supremo di difesa al Quirinale. All’ordine del giorno l’analisi dell’evoluzione del conflitto in corso Ucraina e della situazione in Medioriente, oltre all’esame delle iniziative a livello europeo e internazionale e lo stato delle missioni militari in Libano. Alla riunione hanno preso parte la Premier Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il Capo di Stato maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano. Nel dettaglio, con riferimento alla situazione in Libano e a Gaza, il Consiglio supremo di difesa: “ritiene inaccettabili gli attacchi alle forze di pace dell’Onu da parte dell’esercito israeliano, sottolineando come tutte le parti in causa abbiano l’obbligo di garantire sicurezza e incolumità del personale e delle strutture delle Nazioni Unite, come da risoluzione 1701”. Inoltre, “è essenziale raggiungere un immediato cessate il fuoco a Gaza e assicurare la distribuzione di aiuti umanitari. Occorre infine lavorare ad una situazione negoziata tra Israele e Palestina, che preveda la formazione di due Stati sovrani e indipendenti”. Con riferimento al conflitto in Ucraina, il Consiglio ha ribadito il pieno sostegno al Paese aggredito, oltre alla necessità di trovare soluzioni concrete che conducano ad una pace giusta e duratura, in conformità alle norme del diritto internazionale.

