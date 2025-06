Il Presidente Meloni riceve il Primo Ministro slovacco Fico

Come previsto, Giorgia Meloni il 3 giugno ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro di Slovacchia, Robert Fico. Al termine del bilaterale, è stato rilasciato un comunicato stampa congiunto che riporta, prima di tutto, la reciproca soddisfazione espressa dai due leader per la qualità del dialogo politico e istituzionale, valutando favorevolmente la dinamica positiva della cooperazione bilaterale. Il comunicato prosegue indicando l’interesse di Italia e Slovacchia nell’approfondire la collaborazione in settori strategici quali tecnologie innovative, energia sostenibile, infrastrutture dei trasporti, energia nucleare di nuova generazione. Su quest’ultimo ambito, i due Capi di Governo hanno accolto con soddisfazione la prospettiva di sviluppo e costruzione dei reattori avanzati di quarta generazione. La difesa è stata un altro dei temi al centro del colloquio: anche in questo ambito è stata espressa la comune volontà di approfondire la cooperazione bilaterale con specifico riguardo al potenziamento della sicurezza e dell’industria della difesa. Il dialogo tra i due leader si è quindi spostato sui principali temi dell’agenda europea, a cominciare dalla gestione dei flussi migratori, sottolineando l’importanza di soluzioni innovative come quella lanciata dall’Italia in Albania. Con riferimento al Quadro finanziario pluriennale dell’UE, Meloni e Fico hanno concordato sulla necessità che l’Unione si doti di risorse adeguate a sostenere i settori strategici sopra citati, per preservare una forte politica di coesione e una robusta politica agricola comune.

Link al comunicato stampa del Governo.