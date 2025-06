A Goffredo Modena il Premio “Io Sono una Persona per Bene”

Milano, 11/06/2025. Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 16.00, presso la sala Il Belvedere S. Berlusconi del 39° piano di Palazzo Lombardia, Sauro Pellerucci consegnerà a Goffredo Modena, fondatore di Mission Bambini, il Premio “Io Sono una Persona per Bene”. Il riconoscimento sarà conferito al fondatore di Mission Bambini, per l’integrità e la coerenza di un percorso di vita esemplare, in cui competenza, visione e umanità si sono intrecciate generando valore per il bene comune.

Ingegnere, imprenditore, volontario e filantropo, Modena ha dedicato la sua vita al bene dei bambini più fragili, promuovendo un’azione concreta, trasparente e condivisa. «Con questo premio – commenta Sauro Pellerucci – vogliamo rendere onore a chi dimostra ogni giorno che si può essere persone per benenon per retorica, ma per scelta. L’ingegner Modena è la prova vivente che la competenza, se orientata al bene comune, può davvero cambiare il mondo».

Fondata nel 2000, Fondazione Mission Bambini gestisce ogni anno circa 4,5 milioni di euro di donazioni, grazie a una rete di oltre 15.000 donatori, la maggior parte dei quali contribuisce con importi inferiori ai 1.000 euro. L’organizzazione si distingue per un approccio manageriale orientato alla trasparenza, al miglioramento continuo e al coinvolgimento diretto delle aziende partner non solo nel finanziamento, ma anche nella co-progettazione e nella valutazione dei progetti.

Tra i progetti di punta di Mission Bambini, Cuore di Bimbi ha consentito oltre 2.700 interventi chirurgici su bambini con cardiopatie congenite nei Paesi più svantaggiati, grazie a medici volontari e alla formazione dei professionisti locali. La Fondazione è attiva anche in ambito educativo, sostenendo l’accesso agli asili nidoper combattere la povertà educativa e promuovendo percorsi di crescita per ragazzi dai 6 ai 16 anni. In fase di avvio anche Casa Cuore di Bimbi, uno spazio presso l’Ospedale Niguarda di Milano per accogliere le madri dei piccoli pazienti durante le cure.

Il premio è promosso dall’associazione “Io Sono Una Persona Per Bene”, nata per diffondere una cultura della responsabilità, della fiducia reciproca e dell’etica attraverso ilracconto e il riconoscimento pubblico di esempi virtuosi nel mondo civile, sociale, culturale e imprenditoriale. L’associazione promuove il valore della quotidianità onesta, testimoniata da persone che agiscono con coerenza e attenzione verso gli altri, contribuendo in modo silenzioso ma concreto al bene comune. Negli ultimi anni, Sauro Pellerucci ha conferito il Premio “Io Sono una Persona per Bene” a personalità di alto profilo umano e civile come Elisabetta Soglio, Bruno Pizzul, Brunello Cucinelli, Mogol, Gaia Tortora in memoria del padre Enzo, Toquinho e molti altri.

L’evento è organizzato con il supporto del professor Stefano Marinareschi e in collaborazione con Regione Lombardia, che ha messo a disposizione uno dei suoi spazi istituzionali più rappresentativi per valorizzare storie e volti che costruiscono fiducia nella società.

L’ingresso all'evento è su invito e l'accreditamento avverrà a partire dalle 15:30, con un inizio puntuale delle attività. L’ingresso consigliato è il n.1.

https://www.iosonounapersonaperbene.it/





