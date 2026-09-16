AB Tasty e VWO si uniscono sotto Wingify, lanciando una piattaforma unificata, una nuova brand identity e un nuovo sito web

L'azienda introduce una piattaforma di ottimizzazione dell'esperienza agentica costruita per comprendere, decidere, agire e verificare in ogni punto di contatto digitale, con Wingz come motore di IA

PARIGI, DELHI, India e NEW YORK, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Dopo la fusione annunciata all'inizio di quest'anno, VWO e AB Tasty hanno presentato oggi Wingify come marchio globale unificato per il business congiunto. La mossa segna anche la presentazione di una piattaforma combinata sotto un'unica categoria, la piattaforma di ottimizzazione dell'esperienza agentica, e una sola promessa: rendere rilevante ogni esperienza digitale.

Un nome, un'unica traiettoria

VWO e AB Tasty hanno impiegato ciascuna più di 15 anni per sviluppare il proprio business in modo indipendente prima della fusione. A seguito dell'operazione, l'azienda annovera ora oltre 100 milioni di dollari di entrate, oltre 4.000 clienti in tutto il mondo e un team di oltre 700 persone in 11 uffici in Nord America, Europa, Asia Pacifico e America Latina.

"Mettere insieme VWO e AB Tasty non ha mai significato solo unire due piattaforme", ha dichiarato Sparsh Gupta, CEO di Wingify. "Significa fornire ai nostri clienti una visione più chiara con una solida base di dati che aiuta ad agire. L'IA non è un altro livello che abbiamo aggiunto alla piattaforma; è la logica operativa della piattaforma, in quanto vede ciò che sta accadendo, decide cosa fare dopo e agisce mentre il visitatore è ancora sulla pagina. Ognuna di queste decisioni è valutata, quindi la rilevanza è qualcosa che possiamo verificare piuttosto che promettere".

L'IA sta cambiando ciò che è possibile. Il nuovo marchio e la nuova piattaforma si fondano su due idee: chiarezza e curiosità. Insieme all'IA, creano un nuovo approccio all'ottimizzazione, collegando ogni punto di contatto in tutta la suite e trasformando le informazioni in azioni più intelligenti.

Introduzione della piattaforma di ottimizzazione dell'esperienza agentica

Wingify è ora una nuova piattaforma di ottimizzazione dell'esperienza agentica, dove la sperimentazione, la personalizzazione, le informazioni comportamentali, l'ottimizzazione del commercio, la gestione delle funzionalità e il coinvolgimento dei clienti avvengono su un'unica base di dati, un unico flusso di lavoro e un'unica IA. Il cliente decide in pochi istanti e Wingify colma questo divario comprendendo, decidendo e agendo mentre la visita è ancora in corso e quindi verificando se ha funzionato.

La base alimenta il ciclo di rilevanza:

Comprensione. Legge segnali comportamentali, legati a esperienza, affinità, intenzione, contestuali ed emotivi, compresi quelli provenienti da visitatori anonimi.

Decisione. L'IA collega tali informazioni e determina la migliore mossa successiva: l'esperienza, il design, la funzionalità, il messaggio o la raccomandazione giusti per ogni persona.

Azione. Trasforma le decisioni in esperienze reali nel momento in cui contano, utilizzando gli stessi dati e le stesse informazioni attraverso la stessa suite connessa.

Valutazione e apprendimento. La sperimentazione e l'analisi valutano ogni azione rispetto ai risultati aziendali, trasformando i risultati in nuove conoscenze che rendono ogni decisione successiva più intelligente.

"Gli strumenti scollegati costano silenziosamente tempo ai team", ha dichiarato Alix de Sagazan, CRO di Wingify. "Un'informazione da uno strumento deve essere ricostruita manualmente da qualche altra parte, e ogni trasferimento implica ritardi ed errori. Wingify colma queste lacune, quindi le informazioni si traducono in un'azione e l'azione si traduce in un'esperienza migliore".

Wingz: IA integrata in ogni fase

Wingz, l'IA incorporata di Wingify, interviene nell'intero ciclo di rilevanza, utilizzando dati comportamentali reali per comprendere i visitatori, raccomandare e attivare le modifiche e valutare il loro impatto.

"Gran parte dell'IA nel software di marketing è un assistente associato a un prodotto. Può dirti delle cose, ma non può fare molto, e certamente non può dirti se era giusto. Noi l'abbiamo costruita al contrario. Viene eseguita all'interno del ciclo, quindi vede il segnale, prende la decisione, trasmette la modifica e in seguito la valuta. Quest'ultima parte è la parte più difficile, ed è per questo che abbiamo impiegato 15 anni per costruire il livello di sperimentazione sottostante", ha dichiarato Ankit Jain, Co-founder e Chief Product & Technology Officer di Wingify.

Cosa significa per i clienti

I clienti esistenti di VWO e AB Tasty possono contare su una piattaforma che permette loro di vedere e agire sul quadro generale, con una base di clienti che comprende L'Oréal, LVMH, Decathlon, Puma, Forbes, Motorola, AXA, De Beers e molti altri. "I nostri clienti hanno acquisito un vero slancio con VWO e AB Tasty molto prima di questa fusione", ha sottolineato Rémi Aubert, Co-founder e Chief Customer & Strategy officer di Wingify. "Non si tratta di ricominciare da capo. Si tratta di alimentare tale slancio: una prospettiva più chiara, un set di strumenti più intelligenti e una piattaforma costruita per rendere ogni singola interazione più rilevante dell'ultima".

Il nuovo sito e il nuovo marchio sono disponibili oggi su wingify.com.

Informazioni su Wingify

Wingify è una piattaforma di ottimizzazione dell'esperienza agentica che aiuta i marchi a rendere rilevante ogni esperienza. Combinando la profonda comprensione del cliente, la decisione in tempo reale basata sull'IA, l'attivazione, la sperimentazione e l'analisi in un unico ciclo continuo. Wingify comprende ogni visitatore, decide cosa è più rilevante in quel momento, trasforma quella decisione in un'esperienza reale su web, app, ricerca, merchandising, e-mail, SMS e push; quindi, valuta il risultato e apprende da esso.

Wingify assiste più di 4.000 clienti in tutto il mondo da 11 uffici in Nord America, Europa, Asia Pacifico e America Latina. Scopri di più su wingify.com.

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