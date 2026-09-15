Adas e assistenza a domicilio: perché il settore automotive guarda sempre più ai servizi mobili

Milano, 15 Settembre 2026. L'evoluzione tecnologica delle automobili non riguarda soltanto le prestazioni di guida, ma coinvolge anche le modalità con cui vengono erogati i servizi di assistenza. Negli ultimi anni i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) si sono diffusi rapidamente su gran parte del parco circolante, portando con sé nuove esigenze in termini di manutenzione, diagnosi e calibrazione.

Tecnologie come la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi e il riconoscimento della segnaletica stradale contribuiscono a supportare il conducente durante la marcia. Per funzionare correttamente, questi sistemi si basano su telecamere, radar e sensori che devono essere configurati con precisione e mantenuti entro parametri molto rigorosi.

Di conseguenza, gli interventi che interessano componenti collegati ai sistemi ADAS, come il parabrezza, possono richiedere specifiche procedure di calibrazione per garantire il corretto funzionamento delle tecnologie di assistenza alla guida.

Il ruolo della calibrazione nei veicoli moderni

Nei veicoli di ultima generazione il parabrezza non rappresenta soltanto un elemento di protezione per il conducente e i passeggeri. In molti casi ospita infatti telecamere e sensori fondamentali per il funzionamento di numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Dopo la sostituzione del cristallo, o in presenza di particolari condizioni tecniche previste dal costruttore, è necessario verificare che questi dispositivi siano correttamente allineati. La calibrazione consente proprio di controllare e ripristinare i parametri necessari affinché i sistemi continuino a operare in modo accurato. Si tratta di un'attività altamente specializzata che richiede competenze tecniche, strumentazione dedicata e procedure precise. Per questo motivo, fino a poco tempo fa, veniva generalmente effettuata esclusivamente presso centri specializzati.

La richiesta di servizi sempre più flessibili

Parallelamente alla crescita delle tecnologie di bordo, sono cambiate anche le aspettative degli automobilisti. Oggi molti utenti ricercano servizi che consentano di ridurre gli spostamenti e limitare il più possibile il tempo necessario per gestire un intervento sul proprio veicolo.

Questa esigenza è particolarmente evidente per chi utilizza l'automobile quotidianamente per motivi professionali o per le flotte aziendali, dove ogni fermo del mezzo può avere un impatto sull'operatività.

Per rispondere a queste necessità, il settore automotive sta investendo nello sviluppo di nuove soluzioni che consentano di offrire servizi avanzati direttamente nel luogo in cui si trova il veicolo.

Quando la tecnologia rende possibile la ricalibrazione a domicilio

L'innovazione digitale sta contribuendo a trasformare profondamente il concetto di assistenza automobilistica. Grazie a strumenti sempre più sofisticati e a procedure tecnologicamente avanzate, alcune attività che in passato richiedevano necessariamente il passaggio in officina possono oggi essere eseguite anche in contesti differenti.

In questo scenario si inserisce Carglass Mobile Revolution®, un servizio sviluppato da Carglass® che consente di effettuare la ricalibrazione dei sistemi ADAS direttamente presso il cliente. L'impiego di sistemi digitali avanzati e tecnologie dedicate permette di eseguire procedure particolarmente complesse anche al di fuori dei tradizionali centri di assistenza, offrendo una maggiore flessibilità organizzativa.

Un'evoluzione che guarda al futuro della mobilità

La crescente diffusione dei sistemi ADAS sta cambiando non solo il modo in cui vengono progettati i veicoli, ma anche il modo in cui vengono gestiti gli interventi di assistenza.

L'obiettivo del settore è quello di coniugare qualità tecnica, innovazione e praticità, sviluppando servizi in grado di rispondere alle nuove esigenze degli automobilisti senza compromettere gli standard richiesti dalle moderne tecnologie di bordo.

La possibilità di effettuare la ricalibrazione direttamente presso il cliente rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione. Con l'aumento della presenza dei sistemi di assistenza alla guida e la continua innovazione tecnologica, i servizi mobili sono destinati a occupare un ruolo sempre più importante nel panorama dell'assistenza automobilistica, offrendo nuove opportunità sia agli operatori del settore sia agli utenti finali.

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