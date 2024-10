AI e IoT per riconoscere e rimuovere difetti industriali: Concept Reply e TEC Eurolab lanciano il progetto 3DAIQ

Torino, Modena, 4 ottobre 2024 - Un software intelligente in grado di riconoscere in autonomia i difetti di un qualsiasi componente industriale. È questa l’idea alla base di 3DAIQ, un progetto di ricerca sperimentale cofinanziato nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Concept Reply, società del gruppo Reply specializzata nell'Industrial IoT, nel Machine Learning e nell'integrazione di sensori e reti per l'Industria 4.0, e TEC Eurolab, un laboratorio specializzato in analisi di materiali, compositi, saldatura e controlli non distruttivi con sede in provincia di Modena.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Università di Padova e Blue Tensor, azienda di Trento che si occupa dell’implementazione di soluzioni AI, si inserisce nell'ambito della tomografia industriale computerizzata. Questa tecnologia consente di comprendere come è fatto un oggetto, internamente ed esternamente, senza necessità di sezionarlo, romperlo o modificarlo, ma ricostruendolo virtualmente in 3D sfruttando fenomeni fisici legati ai raggi X e algoritmi matematici. Un’ulteriore tecnica utilizzata comprende l’Additive Manufacturing che consente di fabbricare oggetti con difetti noti, utili per costruire un set di dati che il software utilizzerà per le ispezioni delle parti generiche.

«Con il progetto 3DAIQ, miriamo a trasformare il modo in cui l'industria manifatturiera affronta le sfide legate all'ispezione e allo sviluppo di nuovi prodotti, consentendo un progresso significativo verso l'efficienza, la sostenibilità e la qualità desiderate» spiega Paolo Carletto, partner di Concept Reply. «La nostra soluzione software, basata su algoritmi di deep learning per l'analisi delle immagini tomografiche industriali, permette di identificare e classificare automaticamente difetti, come le porosità, all’interno di componenti con geometrie complesse realizzati con la tecnologia del Metal Additive Manufacturing. Questo rappresenta un'opportunità straordinaria per il settore e, grazie all’esperienza di Concept Reply nel campo dell’integrazione e degli altri partner con cui stiamo collaborando, offrirà benefici tangibili per le aziende che abbracciano l'innovazione.»

«Il progetto proposto rappresenta una pietra miliare ed un significativo avanzamento per TEC Eurolab, rivoluzionando l'analisi dei difetti nell’industria manifatturiera» dichiara Fabio Esposito, R&D manager di TEC Eurolab. «Sfruttando una delle tecnologie più avanzate in ambito CND, la tomografia computerizzata industriale (iCT) e nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, il nuovo software sviluppato permetterà un'ispezione precisa e automatizzata di oggetti complessi, migliorando l'efficienza e l'accuratezza del controllo rispetto ai metodi tradizionali. La collaborazione con l’Università di Padova e l'utilizzo dell'additive manufacturing per accelerare il training dei modelli IA conferiscono al progetto ancor maggior valore e una capacità unica di innovare il controllo qualità. Questa soluzione integrata garantirà a TEC Eurolab la leadership tecnologica, riducendo costi e tempi e aumentando la sostenibilità dei processi produttivi»

Sono molteplici gli obiettivi che le aziende vogliono raggiungere tramite il progetto: risultati accurati, diminuzione dei tempi di analisi e maggior benessere degli operatori. Per poterlo fare, viste le difficoltà nell’ottenere risultati precisi in quest’ambito, si affidano a tecnologie come IOT - Internet of Things - tomografia industriale e AI. La finalità comune è rendere questa tecnologia più oggettiva e standardizzata. Infatti il nuovo software, nella sua versione più aggiornata, ambisce ad estendere la rimozione dei difetti industriali a tutta la componentistica, e non più solo a pezzi specifici, sfruttando nuovi algoritmi e introducendo implementazioni innovative.

Concept Reply

Concept Reply, business unit di Santer Reply, è la società del Gruppo Reply specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella validazione di software IoT. Supporta i propri clienti nei settori automobilistico, manifatturiero, delle smart infrastructure e in altri settori in tutte le attività legate all'Internet of Things (IoT) e al cloud computing. L'obiettivo è offrire soluzioni end-to-end lungo l'intera catena del valore: dalla definizione di una strategia IoT, passando per i test e la garanzia di qualità, fino all'implementazione di una soluzione concreta.

.TEC Eurolab

TEC Eurolab, dal 1990, è un centro di eccellenza multidisciplinare per l’analisi dei materiali, i controlli non distruttivi, la formazione e le certificazioni. Offre assistenza alle aziende manifatturiere, dall'automotive all’aerospace, dall’energy al biomedicale, per l’ottenimento e la verifica della performance di prodotti e processi. Il gruppo comprende uno staff di 90 persone e ha chiuso l’anno appena trascorso con un fatturato da 10 milioni di euro.

SMACT è il Competence Center nazionale per la digitalizzazione delle imprese italiane, costituito a Nordest in alleanza tra le università del Triveneto, enti di ricerca, enti pubblici di facilitazione e oltre 80 imprese technology ed early adopter. Attraverso un ecosistema di innovazione, SMACT è il partner istituzionale che aiuta le imprese ad avviare e realizzare i loro percorsi di trasformazione digitale e tecnologica. Ascoltando e analizzando le esigenze delle aziende, il Competence Center attiva le migliori competenze per offrire servizi di innovazione, formazione, ricerca e sviluppo.

Maggiori informazioni sui siti https://www.reply.com/concept-reply/ e https://www.tec-eurolab.com/