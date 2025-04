Al CIMT di Pechino, Conprofe lancia la pionieristica soluzione di lavorazione "Dual Ultrasonic-Green"

PECHINO, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Al CIMT 2025, la principale fiera mondiale dedicata alle macchine utensili, Conprofe ha esposto, nel suo stand W2-B001 di 800 mq, 12 modelli di macchine utensili CNC Ultrasonic-Green all'avanguardia suscitando grande interesse nel settore manifatturiero di fascia alta.

In qualità di innovatore e produttore di macchine utensili CNC ecologiche a ultrasuoni di fascia alta, Conprofe fornisce soluzioni di lavorazione efficienti, di alta qualità ed ecocompatibili per materiali duri e fragili, compositi e metalli difficili da tagliare. Con oltre 500.000 sistemi a ultrasuoni venduti in tutto il mondo, Conprofe occupa una posizione leader nel settore delle tecnologie e delle applicazioni di lavorazione assistita da ultrasuoni.

Conprofe ha presentato il lancio globale della sua ultima innovazione: il centro di lavorazione a portale a 5 assi Dual Ultrasonic-Green MBR6030-5AXIS.

"Questa macchina a portale è progettata per risolvere le congestioni nella lavorazione di vari materiali compositi nel settore aeronautico", ha dichiarato il Responsabile Ricerca e sviluppo di Conprofe. "È dotata di sistemi di lavorazione a doppio ultrasuono e di sistemi di raffreddamento dual-green. Mentre il settore fatica a utilizzare due teste di fresatura o due mandrini per passare da taglio composito a fresatura e viceversa, il nostro MBR6030-5AXIS realizza il cambio utensile automatico con un solo mandrino, il che comporta un notevole risparmio sui costi, una semplificazione dei processi, un miglioramento dell'efficienza e della resa". Inoltre, offre importantissime opzioni di raffreddamento criogenico con CO 2 e di sabbiatura criogenica, aumentando la produttività in modo sostenibile.

Un altro fiore all'occhiello presentato alla fiera è stato il Centro di fresatura e incisione a ultrasuoni UEM-600, vincitore del SEMICON Innovation Award. Dotato di un mandrino a ultrasuoni da 50.000 giri al minuto, eccelle nella lavorazione di materiali semiconduttori duri e fragili come vetro di quarzo, carburo di silicio e nitruro di silicio. Permette di realizzare micro-fori ultra-profondi (D0,45 mm, rapporto profondità-diametro di 55:1) in elettrodi curvi in silicio monocristallino, superando in termini di efficienza e qualità l'EDM, il laser e il CNC convenzionale, generando una forte domanda da parte dei clienti globali nel settore dei semiconduttori.

Le soluzioni di lavorazione a ultrasuoni ecocompatibili di Conprofe rivoluzionano la tecnologia CNC, segnando un salto generazionale nella lavorazione a ultrasuoni. Grazie ai mandrini ultrasonici brevettati a livello mondiale e a un sistema CNC intelligente con controllo adattivo e a circuito chiuso dell'ampiezza, garantiscono una precisione e una stabilità eccezionali. Queste soluzioni offrono opzioni efficienti ed ecocompatibili per la lavorazione di materiali complessi.

Nel corso del CIMT 2025, Conprofe ha firmato accordi di cooperazione strategica e contratti di vendita con agenti regionali di Taiwan e Malesia e ha promosso la cooperazione con agenti di Francia, Italia, Turchia, Giappone, Corea del Sud e Singapore, compiendo un passo significativo nell'accelerazione dell'espansione globale dell'azienda.

