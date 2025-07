Al Giffoni Film Festival la proclamazione del vincitore di RAEE4COMICS che trasforma il riciclo in una storia a fumetti

Giffoni Valle Piana, 22 luglio 2025. È stato proclamato il 21 luglio, nell’ambito del format IMPACT all’interno della 55° edizione del Giffoni Film Festival, il vincitore di RAEE4Comics, il contest nazionale dedicato al fumetto e alla sostenibilità promosso da Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE, in collaborazione con Comics&Science, la collana di divulgazione scientifica di CNR Edizioni.

A salire sul palco per annunciare il vincitore sono stati Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, Luca Ruju, CEO di Giffoni Innovation Hub, Jacopo Peretti Cucchi., Redattore di Comics&Science, Andrea Lorenzon, noto al pubblico come Cartoni Morti, animatore e content creator tra i più seguiti in Italia, e Daniele Giannazzo, conosciuto sui social come Daninseries, content creator e conduttore di RDSNEXT, con la moderazione di Luigi Palumbo giornalista di Ricicla TV. Accanto a loro, visibilmente emozionato, anche Salvatore Amico, ragazzo siciliano di 23 anni laureato al DAMS, autore della storia che ha saputo distinguersi per la capacità di unire creatività, qualità narrativa e una forte sensibilità ambientale.

Durante la cerimonia è stata sottolineata l’efficacia del progetto vincitore, capace di raccontare in maniera originale e accessibile temi complessi come il corretto riciclo dei RAEE e l’economia circolare.

Nella stessa occasione, è stato anche annunciato che Andrea Lorenzon ha realizzato e sta per pubblicare sul canale “Cartoni Morti” una storia inedita dedicata al tema del corretto riciclo dei RAEE, ispirata proprio al progetto RAEE4Comics. Il video sarà disponibile il 22 luglio sul canale Instagram e il 28 luglio sul suo canale YouTube, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare i giovani attraverso il linguaggio ironico e coinvolgente che da sempre contraddistingue il suo lavoro.

“Il racconto realizzato da Salvatore Amico offre una riflessione profonda sull’importanza del lasciar andare, attraverso un paragone suggestivo tra oggetti e relazioni.” Ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “La protagonista, nel suo percorso di rinascita, saluta il passato per abbracciare il futuro, proprio come avviene con i RAEE. Ogni prodotto a fine vita ha una sua storia, un valore che non si perde, ma si trasforma in nuovi oggetti, in nuove opportunità. È questo il cuore del nostro impegno: garantire che i RAEE non vengano dimenticati in un cassetto, ma che siano riciclati e le materie di cui sono composte restituite al ciclo produttivo, dando loro una seconda vita e contribuendo così a una vera economia circolare."

“La storia di Salvatore Amico si distingue per l’equilibrio tra ironia e profondità: riesce a parlare di sostenibilità in modo delicato, accessibile ma non banale”, dichiara Andrea Plazzi, Caporedattore di Comics&Science “Sfrutta al meglio le potenzialità del fumetto per coinvolgere e fare riflettere, trasformando le giuste leve narrative in un efficace strumento di consapevolezza.”

La proclamazione di Salvatore Amico arriva al termine di un percorso iniziato al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove erano stati selezionati i quattro finalisti: Salvatore Amico, Arianna Andrizzi, Fabio Quartieri e Thomas Zanzottera.

RAEE4Comics ha coinvolto oltre cento giovani fumettisti under 30 provenienti da tutta Italia, invitandoli a raccontare, attraverso il linguaggio del fumetto, l’importanza della raccolta e del corretto trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Il progetto ha saputo coniugare la divulgazione scientifica e la sensibilizzazione ambientale con la cultura pop, offrendo ai partecipanti un’opportunità concreta per mettere in campo il proprio talento creativo al servizio della sostenibilità.

Il fumetto, scelto come mezzo espressivo per la sua immediatezza e capacità di coinvolgimento, si è rivelato uno strumento efficace per avvicinare le nuove generazioni a temi cruciali come il recupero delle materie prime e la gestione responsabile dei RAEE.

Il progetto di Salvatore Amico, vincitore del contest, sarà trasformato in un fumetto completo di 16 pagine, mentre gli altri tre finalisti vedranno prender vita le sinossi delle loro storie attraverso le matite dei fumettisti di C&S e dello stesso Andrea Lorenzon, che ha anche fatto parte della giuria. Tutte le opere nel complesso saranno pubblicate in un unico albo pubblicato con il supporto dei professionisti di Comics&Science, la collana di CNR Edizioni che da anni unisce la grande tradizione del fumetto italiano alla divulgazione scientifica.

RAEE4Comics centra così il suo obiettivo: diffondere la cultura dell’economia circolare e del riciclo attraverso lo storytelling visivo, trasformando il fumetto in uno strumento di educazione e cambiamento sociale, capace di parlare ai giovani con un linguaggio diretto, creativo e contemporaneo.

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Domestiche. Erion WEEE fa parte di Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, ai rifiuti dei prodotti del tabacco e ai rifiuti tessili. Erion WEEE rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.

Giffoni Innovation Hub è il polo creativo d’innovazione legato ai giovani, alla pop culture e al cinema. Offre soluzioni di comunicazione, educazione ed entertainment con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulle nuove generazioni tramite eventi e format originali. I progetti sono altamente valoriali, promuovendo l’uguaglianza di genere, la sostenibilità e altri temi cari alla GenZ.

Comics&Science nasce nel 2012 come sezione della programmazione culturale del festival Lucca Comics&Games. Dal 2013 è una serie di pubblicazioni a fumetti e nel 2016, sotto la cura di Symmaceo Communications, diventa una collana di CNR Edizioni, etichetta editoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’obiettivo è promuovere il rapporto tra Scienza e Intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.

