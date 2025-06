Alibaba.com lancia "CoCreate Pitch", competizione globale con montepremi da 880mila Euro aperto alle PMI italiane

Contestualmente a CoCreate Pitch, Alibaba.com porterà a Londra il suo evento flagship dedicato agli imprenditori

LONDRA, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, una delle principali piattaforme di e-commerce B2B a livello globale, annuncia oggi il lancio di CoCreate Pitch – una nuova competizione aperta alle PMI europee per trasformare le loro idee di prodotto in progetti concreti e concorrere per un montepremi complessivo di quasi 880mila Euro. Lanciata in occasione della Giornata Mondiale delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) del 27 giugno, questa iniziativa conferma l'impegno di Alibaba.com nel sostenere le PMI a livello globale.

Inoltre, Alibaba.com annuncia l'arrivo a Londra del suo evento flagship – CoCreate – entro la fine dell'anno, dando così vita per la prima volta a un doppio appuntamento annuale ospitato sia a Londra sia a Las Vegas. CoCreate è un momento di business dedicato alle PMI che, nel tempo, ha costruito una solida reputazione e una community in costante crescita. Dal 2023, l'evento si tiene a Las Vegas dove oltre 2.000 PMI nordamericane si riuniscono per collaborare, aprire opportunità con nuovi fornitori e, quindi, dare stimoli alla crescita del business. Forte del successo dell'edizione di Las Vegas, che quest'anno prevede oltre 3.000 partecipanti, Alibaba.com amplia la propria presenza globale con il primo evento CoCreate in Europa, che si terrà a Londra il 14 novembre.

Uno degli elementi fondamentali del successo di CoCreate è il contest CoCreate Pitch, la più grande competizione al mondo basata su pitch di prodotto che offre alle PMI l'opportunità di presentare le idee più originali e innovative, e che vede in palio un montepremi complessivo di circa 880mila Euro¹ così suddiviso:

Il contest CoCreate Pitch avrà una durata di quattro mesi e offre alle PMI italiane l'opportunità di candidare online le proprie idee di prodotto. I progetti saranno valutati in base a tre criteri: innovazione, fattibilità e potenziale di mercato. I finalisti presenteranno le loro idee dal vivo durante gli eventi di Las Vegas e Londra, davanti a una giuria composta da esperti del settore e investitori.

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha commentato:"Il contest è sempre stato uno dei momenti più attesi di CoCreate, ed è un grande piacere vedere l'energia e la passione con cui gli imprenditori e le loro PMI sviluppano le proprie idee di prodotto innovative. Quest'anno siamo entusiasti di estendere l'opportunità agli imprenditori europei e statunitensi e non vediamo l'ora di vedere la presentazione delle PMI e degli imprenditori più brillanti che saliranno sul palco."

Le PMI e gli imprenditori interessati a partecipare a CoCreate Pitch possono pubblicare un video di 30 secondi su Instagram o TikTok raccontando la propria storia imprenditoriale o presentando un prodotto. È necessario includere nel proprio post l'hashtag #CoCreatePitch e taggare @Alibaba.com_official. In alternativa, è possibile compilare il modulo di registrazione disponibile su pitch.alibabacocreate.com.

"We Can Make It": celebriamo la resilienza delle PMIIl lancio di CoCreate Europe avviene in un momento in cui Alibaba.com rileva una crescente domanda in termini di approvvigionamento digitale tra seller e buyer B2B. Negli ultimi mesi, il numero di prodotti venduti da fornitori europei è aumentato di cinque volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente³. Durante la stagione dei saldi di metà anno, Alibaba.com ha registrato una forte crescita di acquirenti sia negli Stati Uniti sia in Europa. In quest'ultima, il numero di buyer è aumentato del 38%³, con forti incrementi in Francia, Regno Unito, Italia e Germania.

Liz Wang, Global Head of Commercial Strategy di Alibaba.com, ha aggiunto:"Lo spirito intraprendente delle PMI è sempre stato l'ispirazione di CoCreate. La supply chain globale di Alibaba.com dà a queste imprese l'opportunità di trasformare i loro sogni in realtà. Dall'ideazione alla produzione, dal finanziamento alla mentorship, siamo al loro fianco per aiutarle a farcela davvero."

Note:¹ Montepremi totale, combinazione di contanti, crediti per sourcing e mentorship² 50% in contanti e 50% in crediti per sourcing su Alibaba.com ³ Periodo dal 1° aprile al 30 maggio 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024

Dettagli principali degli eventi

Date

Sito Ufficiale

Come partecipare a Co-Create Pitch1) Pubblica un video di 30 secondi raccontando la tua storia imprenditoriale o mostrando il tuo prodotto. Usa l'hashtag #CoCreatePitch e tagga @Alibaba.com_official (su TikTok e Instagram)OPPURE2) Compila il modulo su: https://pitch.alibabacocreate.com/?tracelog=pr

Informazioni su Alibaba.comFondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

