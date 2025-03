AliExpress Celebra 15 Anni di Innovazione e Successo Nell'E-Commerce Globale

MILANO, 17 marzo 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, una piattaforma internazionale di e-commerce, celebra il suo 15º anniversario con un rinnovato impegno verso la convenienza, l'innovazione e la soddisfazione del cliente. Dal suo lancio nel 2010, AliExpress ha registrato una crescita notevole, trasformando il panorama globale dell'e-commerce grazie all'offerta di milioni di prodotti in diverse categorie, al miglioramento della logistica e al perfezionamento dell'esperienza dei clienti attraverso la personalizzazione e nuove funzioni di acquisto innovative come AliExpress Choice, Big Save, Shake & Win e altre ancora.

15 Anni di Crescita e Traguardi

Negli ultimi 15 anni, l'e-commerce ha trasformato il panorama globale della vendita al dettaglio, spinto da progressi tecnologici, cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e miglioramenti nelle reti logistiche.

AliExpress ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare questa evoluzione, offrendo una vasta selezione di prodotti economici e di alta qualità, stabilendo nuovi standard di convenienza, accessibilità e coinvolgimento dei clienti, ridefinendo il modo in cui i consumatori fanno acquisti online.

Negli ultimi anni, la piattaforma ha registrato una crescita significativa nei settori dell'elettronica di consumo, della moda e dell'arredamento. Nel 2025, AliExpress è stata la prima piattaforma di e-commerce transfrontaliera a lanciare una categoria dedicata agli occhiali, un settore con una domanda crescente, il cui valore è stimato in 48,6 miliardi di dollari.

Negli ultimi 15 anni, AliExpress ha ampliato significativamente la propria presenza in Europa, introducendo innovazioni chiave:

"In occasione dei 15 anni in cui AliExpress ha portato ai clienti di tutto il mondo esperienze di acquisto convenienti e diversificate, continuiamo a dedicarci all'innovazione e alla soddisfazione dei clienti. Il nostro impegno va oltre l'offerta di un'ampia gamma di prodotti: miglioriamo continuamente il percorso di acquisto attraverso tecnologie avanzate, consegne più rapide e funzionalità coinvolgenti come il recente AliExpress Snapshot. Celebrare questo traguardo significa riaffermare la nostra promessa di offrire a tutti un'esperienza di acquisto continua, piacevole e orientata al valore", ha sottolineato Sara Zheng, direttore marketing per Italia e Spagna per AliExpress.

Tendenze Dell'E-Commerce e Visione Futura

L'e-commerce in Italia è prossimo a una trasformazione guidata da progressi tecnologici come l'IA, la VR/AR e l'automazione, insieme a un cambiamento dei comportamenti dei consumatori sempre più orientati alla personalizzazione, sostenibilità e shopping omnicanale. Al centro di questa trasformazione c'è la richiesta di maggiore praticità ed efficienza, che rende la convenienza un fattore chiave per la crescita dell'e-commerce.

AliExpress evidenzia come le preferenze di acquisto degli italiani stiano cambiando rapidamente. L'interesse per l'elettronica di consumo e gli accessori per computer e ufficio è in forte crescita, con un notevole aumento degli ordini per dispositivi high-tech e periferiche. Anche il settore automotive e moto è in espansione, con una crescente domanda di accessori. Allo stesso tempo, la moda gioca un ruolo centrale, con una particolare attenzione per l'abbigliamento sportivo e i capi originali e di tendenza. In linea con queste tendenze, il volume degli ordini su AliExpress in Italia è cresciuto di oltre il 50% negli ultimi anni.

AliExpress continuerà a dare forma a questa evoluzione sfruttando tecnologie avanzate, pratiche sostenibili e un approccio all'esperienza di acquisto continuo per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori europei.

Partecipa alla celebrazione con fantastici premi e approfitta di sconti fino all'80% su migliaia di prodotti*.

Per maggiori dettagli sulla 15° Anniversary Sale di AliExpress, che si terrà dal 14 al 24 marzo e che offrirà sconti fino all'80%, visitate il sito https://it.aliexpress.com/.

Durante questo Anniversario di marzo, i consumatori italiani saranno invitati a partecipare all'ultima edizione di "Shake & Win" con prezzi eccezionali*.

* Soggetto a termini e condizioni. Per maggiori dettagli, visita AliExpress.com.

Informazioni su AliExpress

Lanciata nel 2010, AliExpress è una piattaforma di e-commerce globale dedicata a creare una migliore esperienza di acquisto per centinaia di milioni di consumatori in più di 200 paesi e regioni. Oltre alla versione inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

