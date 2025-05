All'IOTSWC presentate le soluzioni più recenti per accelerare la digitalizzazione dell'industria

BARCELLONA, Spagna, 13 maggio 2025 /PRNewswire/ -- La nona edizione dell'IOT Solutions World Congress (IOTSWC), il principale evento mondiale sulla trasformazione dell'industria attraverso l'uso di tecnologie dirompenti, presenterà, dal 13 al 15 maggio, le tecnologie e soluzioni più recenti per accelerare la trasformazione digitale del settore industriale.

All'insegna del tema "Connessione al livello successivo", l'evento organizzato da Fira de Barcelona si svolgerà nel padiglione 8 della Gran Via e vi parteciperà un totale di 257 espositori, di cui il 65% internazionali, con un'importante presenza di aziende cinesi, tedesche, americane e francesi, tra le quali figurano AG Solution, Avanci, Edge Impulse, Emnify, STMicroelectronics, LoRa Alliance e Orange Empresas. L'IOTSWC includerà anche uno StartUp Pavilion con 19 aziende provenienti da Germania, Spagna, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia.

L'area espositiva prevede anche un'area dedicata ai chip. Con il supporto di ACCIÓ, l'agenzia del governo catalano per la competitività imprenditoriale, ospiterà aziende che operano in Catalogna in questo settore.

IA, stella dell'evento

L'esposizione riunirà anche un centinaio di relatori provenienti da tutto il mondo, tra cui Elisabeth Margarit Borrás, responsabile dei servizi ambientali, sociali e di governance (ESG) di Fujitsu Spagna; Emanuela Girardi, presidente di The All Data Robotics Association (ADRA); Marta Pascual Estarellas, direttrice esecutiva di Qilimanjaro Quantum Tech; Brad Morrison, fondatore e amministratore delegato adi Atlantis Industries; Claudio Lima, esperto di IA generativa e co-fondatore di Microbrains; e Xavier Lobao, direttore divisione Programmi di telecomunicazioni del futuro dell'Agenzia spaziale europea.

Inoltre, per avvicinare il protocollo LoRaWAN al settore industriale, l'associazione LoRa Alliance organizzerà una conferenza in cui saranno evidenziate storie di successo, opzioni di implementazione ed esperienze degli utenti finali di questa tecnologia di comunicazione aperta e wireless a basso consumo di potenza per la trasmissione dati tra dispositivi IoT.

Riconoscimenti internazionali

IOTSWC organizzerà una nuova edizione degli Industry Solutions Awards per premiare le iniziative più innovative e stimolanti sul mercato. Il 14 maggio sarà annunciato il vincitore tra la rosa dei 15 finalisti provenienti da Germania, Arabia Saudita, Australia, Francia, Iran, Spagna e Stati Uniti.

L'IOTSWC 2025 si terrà in concomitanza con la sesta edizione del Barcelona Cybersecurity Congress, un evento annuale organizzato insieme all'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per estendere la cultura della sicurezza informatica in tutti i settori.

