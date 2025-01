Altair nomina Sistemi HS come rivenditore per l'Italia

Questa partnership rafforzerà l'accesso alle soluzioni di elettronica avanzata, analisi dei dati e simulazione di Altair nel mercato italiano.

TROY, Mich., 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq: ALTR), leader globale nella computational intelligence, ha nominato Sistemi HS, azienda leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche innovative, come rivenditore per l'Italia. Sistemi HS si occuperà della rivendita e distribuzione del portfolio completo di soluzioni Altair per l'elettronica, l'analisi dei dati e la simulazione.

"La missione di Altair è di aiutare aziende di tutto il mondo a trasformare il proprio business sfruttando la nostra intelligenza computazionale leader di settore" ha dichiarato Kimon Afsaridis, Managing Director Eastern Europe e Vice President of Indirect EMEA Sales di Altair. "Grazie a questa partnership con Sistemi HS, amplieremo ulteriormente la nostra presenza in Italia, offrendo a un numero sempre maggiore di aziende tecnologie avanzate in grado di accelerare l'innovazione e generare risultati concreti".

"Siamo entusiasti di annunciare questa partnership strategica con Altair e di rafforzare il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche all'avanguardia", ha dichiarato Domenico Condelli, General Manager di Sistemi HS. "L'unione tra la nostra esperienza e le tecnologie leader di settore di Altair ci consentirà di creare un valore eccezionale per i nostri clienti e di guidare la trasformazione digitale in settori chiave"

Altair collabora con una rete globale di partner tecnologici e di rivenditori. Per saperne di più o per diventare partner o rivenditore, visita il sito https://altair.com/altair-partners.

Altair (Nasdaq: ALTR)Altair è un'azienda leader a livello mondiale nella computational intelligence che fornisce soluzioni software e cloud per la simulazione, il calcolo ad alte prestazioni (HPC), l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale (AI). Altair consente alle organizzazioni di tutti i settori di competere in modo più efficace e di prendere decisioni più consapevoli in un mondo sempre più connesso, creando al contempo un futuro più ecologico e sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.altairengineering.it.

