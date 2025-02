Ambico Group festeggia 15 anni di attività: un nuovo inizio e grandi prospettive

In occasione delle celebrazioni dell’anniversario è stato presentato il nuovo piano industriale della società, che si è costruita una solida reputazione nel settore della finanza agevolata e sostenibile. Il fondatore Jonathan Morello Ritter: «Questo non è un arrivo ma una vera partenza: pronti investimenti per creare impianti fotovoltaici sostenibili per la produzione di idrogeno verde».

Padova 06.02.2025 Ambico Group celebra i suoi primi quindici anni di attività, un traguardo significativo che segna non solo il consolidamento dell’azienda padovana ma anche un nuovo punto di partenza. L’impresa, fondata nel 2010 dall’allora ventiseienne Jonathan Morello Ritter, ha saputo affermarsi nel settore della finanza agevolata e sostenibile, costruendo una solida reputazione basata su competenze strategiche e innovazione.

L’anniversario è stato l’occasione per un brindisi ma anche per la presentazione del nuovo piano industriale, che segna l’inizio di una fase ancora più ambiziosa per il gruppo. «Non è un arrivo, ma un vero inizio», ha dichiarato Morello Ritter. «Lavoreremo su progetti nostri, realizzati con investimenti del gruppo. Svilupperemo soluzioni per impianti fotovoltaici sostenibili volti alla produzione di idrogeno verde. Le competenze di Ambico saranno strategiche ed essenziali per la riuscita del progetto».

Nuova governance e crescita strutturale

Con la crescita dell’azienda, si amplia anche la governance per garantire un’organizzazione più efficiente e mirata. A tal proposito, entra nel Consiglio di Amministrazione Daniele Stecco, già responsabile tecnico di Ambico. Il suo ruolo sarà determinante per il successo della nuova strategia industriale. «Metteremo in gioco una sinergia di competenze tecniche per accelerare la realizzazione del progetto, anche grazie alle risorse del PNRR. Ringrazio Ambico Group per la fiducia, sono davvero onorato», ha affermato Stecco.

Hidrosun: il futuro dell’idrogeno verde in Italia

Al centro della strategia futura di Ambico Group c’è il piano industriale Hidrosun, che punta a realizzare entro il 2030 una rete di trenta impianti fotovoltaici, ciascuno con una capacità minima di 1 MW, realizzati dalla collegata GIFT Srl. Questi impianti alimenteranno centrali per la produzione di idrogeno verde su tutto il territorio nazionale, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.

Ambico avrà il compito di gestire strategicamente il progetto, garantendone la sostenibilità economica grazie all’accesso a finanziamenti e contributi mirati. Il know-how acquisito in questi quindici anni sarà dunque messo al servizio di un’iniziativa ad alto impatto ambientale e industriale.

Verso un futuro sostenibile e innovativo

La crescita di Ambico Group è il risultato di una visione chiara e di una solida organizzazione, elementi che oggi tracciano la rotta per le prossime sfide. L’investimento in progetti propri, l’uso strategico delle risorse finanziarie e il rafforzamento della governance aziendale testimoniano la volontà del gruppo di consolidare il proprio ruolo come attore chiave nel settore dell’energia sostenibile.

Con Hidrosun, Ambico Group non solo celebra i successi del passato, ma guarda con determinazione al futuro, ponendosi come protagonista dell’innovazione nel campo dell’idrogeno verde in Italia.

Ufficio Comunicazione Ambico

comunicazione@ambicogroup.it