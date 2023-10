Alla Coop di Castiglione del Lago parte la raccolta delle bottiglie in pet

27 ottobre 2023. Inaugurato questa mattina nel parcheggio del Centro Commerciale Coop “Agilla” di Castiglione del Lago un ecocompattatore per il recupero e il riciclo delle bottiglie inPet. Per i soci Coop un buono sconto di 2 euro ogni 200 bottiglie conferite.

È stato inaugurato questa mattina presso il punto vendita Coop Centro Italia di Castiglione del Lago l’ecocompattatore per la raccolta e riciclo di bottiglie in PET, frutto della collaborazione tra la Cooperativa e Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro il Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi, il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, rappresentanti della Sezione Soci Coop Trasimeno e del Consorzio Coripet.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e con Coripet - ha dichiarato il Presidente di Coop Centro Italia Antonio Bomarsi - oggi inauguriamo questo ecocompattatore che vuole rispondere alle esigenze di soci e clienti sempre più attenti e desiderosi di fare la propria parte per il Pianeta. Con quelli che installeremo nei prossimi giorni in altri punti vendita Coop Centro Italia, ci auguriamo di poter coinvolgere tanti cittadini e soci e di stimolare una riflessione sui piccoli gesti che ognuno di noi può fare per rispondere alle urgenze del cambiamento climatico”

“Ringrazio Coop Centro Italia che ha investito in questo progetto-ha dichiarato Matteo Burico, Sindaco del Comune di Castiglione del Lago– La nostra comunità, già molto virtuosa nell’ambito della raccolta differenziata, attendeva da tempo questa iniziativa che contribuirà ad aumentare la consapevolezza sul tema della tutela dell’ambiente”.

“Con l’inaugurazione di questo ecocompattatore, Coripet inizia la collaborazione con Coop Centro Italia – afferma Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatoriCoripet - e in tal senso va un ringraziamento proprio a questo importante attore della GDO, alle istituzioni locali e alla cittadinanza di Castiglione del Lago, che aderiscono al nostro progetto di economia circolare.Il “bottle to bottle” di Coripet può contribuire attivamente alla svolta green di cui il nostro paese necessita, anche in vista della richiesta di aumentare la quota di raccolta di bottiglie in PET, obiettivo questo che ci viene richiesto anche in sede comunitaria”

Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nell’ecocompattatore – dove vengono pressate per occupare il minor spazio possibile – e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale, con una logica bottle to bottle, viene interamente riciclato e avrà una seconda vita come nuove bottiglie.

Attraverso l’appCoripet i cittadini avranno la possibilità di inserire all’interno dell’ecocompattatore le bottiglie in PET (che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile) attraverso un semplice sistema di lettura del codice a barre riportato sulla confezione. Le bottiglie così raccolte andranno a diretto riciclo e saranno trasformate in R-PET, tornando così ad essere bottiglie idonee a contenere liquidi alimentari.Per i soci Coop è previsto inoltre un sistema premiante: ogni 200 bottiglie conferite si riceve un buono sconto di 2 euro da utilizzare per la spesa.

L’eco compattatore di Castiglione del Lago non sarà l’unico frutto della collaborazione tra Coop Centro Italia e Coripet. Sono infatti già in programma altre due installazioni, entrambe previste per martedì 31 ottobre: alle ore 15:00 sarà inaugurato il secondo eco compattatore presso la Coop di Magione, a cui farà subito seguito il terzo alle ore 17:00 presso la Coop di Gualdo Tadino.

