Coop Centro Italia estende la raccolta di bottiglie in pet a Magione e Gualdo Tadino

Dopo quello di Castiglione del Lago, oggi sono stati inaugurati altri due ecocompattatori per il recupero e il riciclo delle bottiglie in PET in prossimità dei supermercati Coop di Magione e Gualdo Tadino.

31 ottobre 2023. Continua l’impegno di Coop Centro Italia nella sensibilizzazione al corretto recupero delle risorse in tema di tutela ambientale: dopo l’inaugurazione, avvenuta la scorsa settimana presso il punto vendita Coop di Castiglione del Lago, nella giornata di oggi sono stati installati altri due nuovi ecocompattatori per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET.

Il primo macchinario, frutto come gli altri della collaborazione tra la Cooperativa e Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo, è stato inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato Coop di Magione, alla presenza del Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi, del Sindaco di Magione Giacomo Chiodini, dell’Assessore all’Ambiente Silvia Burzigotti, del Presidente della TSA Cristian Betti e dei rappresentati della S ezione Soci Coop Centro Italia Trasimeno e del consorzio Coripet.

“Ringrazio Coop Centro Italia e la Sezione Soci Coop per questa bella iniziativa – ha dichiarato Giacomo Chiodini– La raccolta differenziata ha già una quota elevata nel nostro Comune e anche grazie a questo progetto riusciremo ad ottenere risultati ancora migliori”.

“Come Comune nell’ultimo anno e mezzo abbiamo potenziato la raccolta differenziata – ha aggiunto Silvia Burzigotti – e crediamo che iniziative come questa possano contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente”

Nel pomeriggio è stato inaugurato l’ecocompattatore presso la Coop di Gualdo Tadin alla presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti e dei rappresentati della Sezione Soci Coop Centro Italia di Gualdo Tadino.

“Insieme a Coop Centro Italia e alla Sezione Soci di Gualdo Tadino stiamo portando avanti tante iniziative sia legate al sociale che alla tutela dell’ambiente – le parole di Massimiliano Presciutti- Ora con questo nuovo ecocompattatore aggiungiamo un ulteriore tassello nella costruzione della cultura della sostenibilità aziendale nel nostro territorio”.

“Con l’inaugurazione di questi due ulteriori ecocompattatori, merito della proficua collaborazione con le Amministrazioni locali e con Coripet, - ha dichiarato il Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi–vogliamo aumentare il nostro impegno nella tutela dell’ambiente per dare la possibilità a sempre più cittadini e soci Coop di fare, insieme a noi, la propria parte per il Pianeta, anche attraverso piccoli gesti quotidiani”.

Il funzionamento delle due nuove macchine è il medesimo dell’ecocompattatore di Castiglione del Lago:attraverso l’app Coripet i cittadini avranno la possibilità di inserire all’interno degli ecocompattatori le bottiglie in PET (che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile) grazie ad un semplice sistema di lettura del codice a barre riportato sulla confezione. Le bottiglie così raccolte andranno a diretto riciclo e saranno trasformate in R-PET, tornando così ad essere bottiglie idonee a contenere liquidi alimentari.Per i soci Coop è previsto inoltre un sistema premiante: ogni 200 bottiglie conferite si riceve un buono sconto di 2 euro da utilizzare per la spesa.

“Il “bottle to bottle” di Coripet– afferma Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet–può contribuire attivamente alla svolta green di cui il nostro paese necessita, anche in vista della richiesta di aumentare la quota di raccolta di bottiglie in PET, obiettivo questo che ci viene richiesto anche in sede comunitaria. Sono certa che la cittadinanza contribuirà pienamente al successo di questa iniziativa, che fa bene all’ambiente e alla collettività che ne usufruisce”.