Giornata Mondiale dell'Habitat 2023: i 3 punti chiave della lettera del CEO di 3Bee, Niccolò Calandri

Tutela della biodiversità e urgenza d'azione

MILANO, 2 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Nella lettera scritta in occasione della Giornata Mondiale dell'Habitat 2023, Niccolò Calandri, CEO di 3Bee, la climate tech-company leader nella tutela della biodiversità tramite la tecnologia, sottolinea l'importanza della tutela della biodiversità e la necessità di agire con urgenza. Di seguito i tre punti chiave tratti dalla lettera:

1. Biodiversità: il cuore pulsante del nostro pianeta

Calandri sottolinea che la biodiversità è il cuore pulsante del nostro pianeta, un elemento essenziale per garantire la resilienza climatica e la sopravvivenza dell'umanità. Le recenti catastrofi globali, sempre più frequenti e devastanti, sottolineano l'urgente necessità di un cambio di rotta, evidenziando la mancanza di valore ecosistemico. La lettera evidenzia che la perdita di biodiversità è una delle emergenze più urgenti del nostro tempo.

2. Rigenerare e Monitorare 10.000 Oasi della Biodiversità

Una delle iniziative centrali evidenziate nella lettera è l'ambizioso progetto di 3Bee "Oasi della Biodiversità". Con l'obiettivo di rigenerare 10.000 aree a bassa biodiversità in tutta Europa, 3Bee si impegna a trasformare habitat urbani e agroforestali in aree di biodiversità fiorite, con rifugi per impollinatori e flora autoctona. Ciò che rende unico questo progetto è il ruolo della tecnologia, che contribuisce a rendere le Oasi luoghi dall'impatto tracciabile e misurabile, garantendo che le azioni intraprese siano in linea con gli obiettivi di tutela della biodiversità.

3. Amplificare il messaggio per il cambiamento

All'interno della lettera, Calandri cita il rinomato biologo Edward O. Wilson, secondo cui è imprescindibile ripristinare il 50% degli habitat naturali del nostro pianeta per assicurare un futuro sostenibile e prospero alle prossime generazioni. Da qui l'appello a cittadini, enti e imprese per unirsi a 3Bee nell'amplificare il messaggio di tutela della biodiversità. Uno sforzo essenziale per mettere la biodiversità in primo piano e garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Con l'obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sull'importante tema di salvaguardia della biodiversità, 3Bee è attualmente onair con due campagne Out Of Home e omnichannel: "Voci dalle Oasi" a Milano, in ITalia e "Siehst du mich jetzt?" a Berlino, in Germania.

La lettera di Niccolò Calandri per la Giornata Mondiale dell'Habitat 2023 rappresenta dunque un appello alla tutela della biodiversità, che ha un ruolo cruciale per il nostro pianeta, e mette in luce l'urgenza di intraprendere azioni concrete. Con il progetto "Oasi della Biodiversità", 3Bee sta conducendo la battaglia, e il richiamo all'azione è chiaro: uniamoci per proteggere la biodiversità del nostro pianeta e per creare un futuro più verde e biodiverso.

